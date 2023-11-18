Ocak ayında ÇAYKUR'un en çok tercih edilen çayının kilogram fiyatı, 5 ay önce 75 TL seviyesindeydi. Ancak seçimlerin tamamlanmasının ardından, 8 Haziran tarihinde çay fiyatlarına yapılan zamla beraber bu rakam hızla artış gösterdi.

Arka arkaya gelen zamlarla birlikte çayın kilogram fiyatı şimdi 151.5 TL'ye kadar ulaştı. 8 Haziran'da yüzde 43'lük bir zamla çay fiyatlarına başlayan ÇAYKUR, 14 Temmuz'da yüzde 9.5 oranında bir artış daha uyguladı. Ardından 15 Ağustos'ta yüzde 4.5'lik üçüncü bir zam daha gerçekleştirdi.

ÇAYKUR, 12 Eylül tarihinde ise çaya bir kez daha vurarak yüzde 15'lik bir zam daha uyguladı. Bu son zammın ardından marketlerde 1 kilogram çayın fiyatı 120 liranın üzerine çıkarak tüketicileri olumsuz etkiledi.

Kurumun en son yaptığı zamla birlikte, 1 kilogram çay fiyatının 151 lirayı aşmasıyla son 5 ay içindeki zamların toplamda yüzde 101.7 oranında bir artış gösterdiği görüldü.