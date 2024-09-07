Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya üzerinden(X) Çaykur çay grubuna %18 zam geldiğini duyurdu.

Buna göre, 500 gramlık Tiryaki Çayı 133.81 TL’den, 1.000 gramlık versiyonu ise 262.90 TL’den satışa sunulacak. Kamelya Çayı'nda da benzer bir artış yaşandı; 500 gramlık Kamelya Çayı’nın yeni fiyatı 131.41 TL olarak belirlendi. 1.000 gramlık Kamelya Çayı ise 257.86 TL'den satılacak.

Rize Turist Çayı’nın 500 gramlık ambalajı 136.77 TL, 1.000 gramlık ambalajı ise 268.39 TL olarak güncellendi. Aynı çayın 2.000 gramlık paketi ise 519.94 TL oldu. Çay Çiçeği adlı ürünün 500 gramlık paketi 139.36 TL, 1.000 gramlık paketi ise 287.82 TL fiyatla satışa sunulacak.