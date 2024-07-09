Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yeni bebek sahibi olan ailelere destek olma amacıyla "hoş geldin bebek seti" hediye ediyor.

Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, belediyeyle iletişime geçen ve yeni doğum yapan ailelere destek olmak amacıyla hoş geldin bebek seti hediye ediyor. Bebeğin yenidoğan ve erken yaştaki ihtiyaçlarına yönelik verilen setle ailelere bu yolculukta da destek sağlanmış oluyor.

Çayırova Belediyesi’ne talep oluşturan ailelere iletilen sette birçok ihtiyacı karşılayacak ürünler yer alıyor. Battaniye seti, zıbın seti, ateş ölçer, biberon, ıslak mendil, bebek bezi ve bebek kıyafetlerinin yer aldığı set, talepler üzerine özenle hazırlanıyor ve Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ailelere teslim ediliyor.