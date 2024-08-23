Türkiye’de meydana gelen afetlere her zaman yardım eli uzatan Çayırova Belediyesi, son olarak Ankara Kızılcahamam’da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına da destek verdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi ekipleri, son günlerde ülkemiz genelinde meydana gelen orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına

destek sağlıyor. Ülkemizi ve geleceğimizi ciddi şekilde tehdit eden orman yangınlarıyla mücadele yoğun bir şekilde devam ederken, Çayırova Belediyesi de meydana gelen afetlere yardım eli uzatmaya devam ediyor. Son olarak Ankara Kızılcahamam’da meydana gelen orman yangınını söndürme çalışmalarına destek sağlayan Çayırova Belediyesi, AFAD koordinasyonuyla yangın bölgesine belediyeye ait arazözü gönderdi. Çayırova’dan yaklaşık 320 kilometre uzaklıktaki yangının söndürme ve soğutma çalışmalarında görev alan Çayırova Belediyesi arazözü ve personelleri, yangının daha da büyümeden söndürülmesine de destek sağladı.

“ANKARA’MIZA GEÇMİŞ OLSUN”

Çayırova Belediyesi’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Ankara’da meydana gelen yangın söndürme çalışmalarında arazözümüz görev alarak, çalışmalara destek verdi. Ankara’mıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rabbim ülkemizi felaketlerden korusun” denildi. Çayırova Belediyesi; ilçe sakinlerine, içinde bulunduğumuz yaz ayları dolayısıyla yaşanması muhtemel orman yangınlarını oluşturabilecek durumlara karşı daha dikkatli olunması ve en kıymetli hazinelerimizden olan yeşil alanlarımıza yönelik vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerektiğini belirtti.