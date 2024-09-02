Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde yaz dönem sonu Engelsiz Sanat Sergisi gerçekleştirilecek. 3 Eylül Salı günü saat 12.30’da düzenlenecek programda engelsiz yürekler hazırladıkları el emeklerini sergileyecek.

Geçtiğimiz aylarda hizmete açılan ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin ilçeye kazandırdığı Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde özel bir sergi gerçekleştirilecek. Engelliler Merkezi’nin yaz kurslarında eğitim alan özel bireyler, burada hazırladıkları eserleri yarın davetlilerle buluşturacak. Ahşap boyama, seramik, takı tasarım, geri dönüşüm sergisi ve Zeynep Elçin Taş’ın piyano dinletisi gerçekleştireceği bu özel etkinlik 3 Eylül Salı günü saat 12.30’da Fatma Çelik Engelliler Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, "Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi yaz dönem sonu ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ne’ katılımınız bizleri onurlandıracaktır" dedi. Ahşap boyamadan, seramik yapımına, takı tasarımdan, geri dönüşüm sergisine ve özel birey Zeynep Elçin Taş’ın piyano dinletisi gerçekleştireceği ‘Engelsiz Sanat Sergisi’ne katılımın yoğun olması bekleniyor.