Kocaeli'de Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediyesi sosyal belediyecilik alanında örnek çalışmalar yapmaya devam ederken, ilçede yaşayan ihtiyaç sahipleri için sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyor.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, tespit ettikleri ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek dağıtımını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara düzenli bir şekilde giden yemekler belediye ekiplerince bizzat teslim ediliyor.

Sosyal belediyecilik anlamında örnek bir uygulama olan sıcak yemek dağıtımından faydalanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği bildirildi.