Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçede ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek dağıtımına devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilikte öncü çalışmalar gerçekleştiren ve bu doğrultuda birçok projeyi uygulamaya koyan Çayırova Belediyesi, ihtiyaç sahiplerinin her an yanında olmaya devam ediyor. Bu bağlamda Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği hizmetlerden olan sıcak yemek dağıtımı da aralıksız bir şekilde devam ediyor. İlçede hastalığı yüzünden yemek yapamayan, yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara haftanın 6 günü sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiren ekipler tespit edilen ailelere yemek götürmeyi sürdürüyor. Yemek pişirme imkanı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara düzenli bir şekilde giden yemekler, özenle hazırlanıyor. Günlük hazırlanan 3 çeşit yemek, tespit edilen ailelere Çayırova Belediyesi ekiplerince ulaştırılıyor. Çayırova Belediyesi’nden yapılan açıklamada sıcak yemek dağıtımı hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşların, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.

Kaynak: igf