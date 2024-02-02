Çayırova Belediyesi, şubat ayında da birbirinden güzel programları ilçe sakinleriyle buluşturacak.

Çayırova’nın kültür sanat hayatını geliştirmek için önemli etkinlikleri vatandaşlarla buluşturan Çayırova Belediyesi, şubat ayı kültür sanat takvimini de belirledi. Çayırovalıların ilgiyle takip ettiği kültür sanat etkinliklerinde; konser, çocuk tiyatrosu ve yetişkin tiyatrosu yer alıyor. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde sahnelenecek programlar, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilecek.

Şubat ayı programı kapsamında Şaşkın Korsan isimli kuklalı çocuk tiyatrosu Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 4 Şubat Pazar Günü saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek. 10 Şubat Cumartesi günü ise Temiz Bir Dünya isimli çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans olarak oynanacak. 10 Şubat Cumartesi günü Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’ndeki bir diğer etkinlik ise Çayırova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun Şef Ünal Dursun öncülüğünde saat 19.30’da vereceği konser olacak. Naim Süleymanoğlu Kültür Merkezi’nde 17 Şubat Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00’da sahnelenecek Neşeli Aile Çocuk Tiyatrosu ise izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. 24 Şubat Cumartesi günü Zeynep’in Masal Çadırı isimli çocuk tiyatrosu Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ile 15.00’da sahnelenecek. Şubat ayı kültür sanat programları Harika Bir Fikir isimli yetişkin Tiyatrosuyla sona erecek. Harika Bir Fikir isimli tiyatro saat 19.30’da Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde izleyicisiyle buluşacak.