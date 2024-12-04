Çayırova Kaymakamlığı ve Çayırova Belediyesi’nin düzenlediği ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’, muhteşem anlara sahne oldu.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova’da ‘Geleneksel Engelsiz Kültür ve Sanat Programı’nda özel bireyler büyük alkış aldı.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve yüzlerce Çayırovalının salonu doldurduğu programı Çayırova Kaymakamı Ahmet Önal, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir, Çayırova İlçe Sağlık Müdürü Dr. Selim Çetintaş, Çayırova İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İbrahim Şahin, kent protokolü, siyasi parti ilçe temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri ve yüzlerce Çayırovalı takip etti.

Programa katılan davetliler, ilk olarak özel bireylerin elleriyle hazırladığı eserleri inceledi.

Sergi alanından sonra protokol konuşmalarıyla devam eden programda söz alan Başkan Çiftçi şunları kaydetti:

“Biz büyük bir aileyiz, toplumun her kesimiyle yol yürüyoruz. Bugün burada bu kalabalığı gördüğümde demek ki hep birlikte yürüdüğümüz bu yolculukta doğru yolda olduğumuzu gördük, Allah sizden razı olsun. Özel bireylerimiz ve ailelerimize güzel bir şekilde hizmet etmek bilincinde olduğumuzdan dolayı, Engelliler Merkezi’mizi açtık. Sizlere hizmet edebilmek için hızlı bir şekilde kolları sıvadık ve projemizi hep birlikte gerçekleştirdik".