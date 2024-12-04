Hepsipay, yatırımcılar için 7 gün 24 saat kıymetli maden alım satımı yapmaya olanak sağlayan yeni ürününü hizmete sundu. Uygulamaya yönelik kampanya için hazırlanan reklam filmi “Bundan sonra böyle, altın yatırımları Hepsipay’de” sloganıyla tüketicilerle buluştu.

Ödeme sistemleri dünyasında yenilikçi çözümler sunan Hepsipay’in sunduğu yeni alım satım modeliyle, cüzdan bakiyesi ile 7 gün 24 saat kolay ve hızlı şekilde kıymetli maden (altın, gümüş, platin) işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan kıymetli maden alım satımı mümkün olacak. Hepsipay kullanıcılarına sunduğu yeni hizmeti reklam filmiyle duyurdu.

BBQ Creative Agency tarafından eğlenceli bir dille hazırlanan film “Şimdi Hepsipay’de dokunduğunuz altına dönüşecek” mesajıyla 4 Aralık’tan itibaren tüm mecralarda izleyiciyle buluştu.