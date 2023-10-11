1-\u00c7eken etki.\r\n\r\n2-Albenisi olan kad\u0131n.\r\n\r\n3-Kad\u0131n ad\u0131 olarak da kullan\u0131lmaktad\u0131r.\r\n\r\nCazibe s\u00f6zc\u00fc\u011f\u00fc Arap\u00e7a czb k\u00f6k\u00fcnden gelir. T\u00fcrkiye\u2019de Macit Koper\u2019in senaryosunu yazd\u0131\u011f\u0131 Cazibe Han\u0131m\u0131n G\u00fcnd\u00fcz D\u00fc\u015fleri ve Yah\u015fi Cazibe adl\u0131, ba\u015frol oyuncular\u0131n\u0131n bu adlar\u0131 ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 sinema ve dizi filmleri \u00e7ekilmi\u015ftir.