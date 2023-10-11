1-Çeken etki.

2-Albenisi olan kadın.

3-Kadın adı olarak da kullanılmaktadır.

Cazibe sözcüğü Arapça czb kökünden gelir. Türkiye’de Macit Koper’in senaryosunu yazdığı Cazibe Hanımın Gündüz Düşleri ve Yahşi Cazibe adlı, başrol oyuncularının bu adları taşıdığı sinema ve dizi filmleri çekilmiştir.