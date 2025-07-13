Çekmeköy Belediyesi’nin yeni dönemde hayat geçirdiği ders destek projesinden faydalanan 140 öğrenci, LGS ‘de yüzde 97 oranında başarı elde etti. Başkan Orhan Çerkez "Çekmeköy’de gençlerimizin yanında durmaya, onlara umut olmaya devam edeceğiz." dedi.

Çekmeköy Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği projelerden biri olan LGS ders destek projesi ilk yılında meyvelerini verdi. Aile ekonomisine destek olmak amacıyla ilçede yaşayan öğrenciler için tamamen ücretsiz şekilde hizmet veren kurslarda eğitim alan 140 öğrenci, yakaladıkları başarı ile ailelerini ve öğretmenlerini sevince boğdular. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler heyecanlarını Başkan Orhan Çerkez’le paylaştılar.

TOGG’la sınava giden kuzenler %5’lik dilimde yer aldı

Çekmeköy Belediyesi’nin düzenlediği kurslarda 8 ay boyunca uzman eğitmenler eşliğinde sınava hazırlanan gençlerden biri olan Yunus Emre, LGS’ye Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez’in öğrenciler ve şehit aileleri için tahsis ettiği TOGG markalı araçla katılmıştı. Sınavın gerçekleştiği gün Yunus Emre’yi okulluna Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez bizzat kendisi bırakmıştı. Keyifli bir yolculuğun ardından sınava giren Yunus Emre %5’lik dilime girerek büyük bir başarıya imza attı.

Bu başarı titiz bir çalışmanın ürünü

Çekmeköy Belediyesi tarafından LGS ve YKS’ye hazırlanan öğrencilere yönelik açılan ücretsiz kurslar, hem aile bütçelerine katkı sağladı hem de gençlerin eğitim yolculuğuna güçlü bir destek sundu. Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı kurslarda, öğrencilerin sınav sürecini eksiksiz ve mağduriyet yaşamadan geçirmesi hedeflendi. Eğitimde fırsat eşitliğini esas alan bu uygulama, geleceğini planlayan gençler için önemli bir adım olurken, belediyenin sosyal sorumluluk anlayışını da gözler önüne serdi. Kurslarda eğitim veren öğretmen kadrosu ve eğitim materyalleri belediye yönetimi tarafından titizlikle seçildi.

"Gençlere umut olmaya devam edeceğiz"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, "Seçim arifesinde sokaklarda dolaştığımda eğitim ile ilgili bir eşitsizlik vardı. Çekmeköy eğitim vadisi ama kolejlerle, özel okullarla dolu. Çekmeköylü komşularımızın ekonomik durumların biraz daha iyi olmadığından dolayı çocuklarını dershanelere göndermeyen aileler vardı. Kazandığımda ilk hayalim çocuklarımıza bir dershane açmaktı. Ve geldik, liseye hazırlık ve üniversiteye hazırlık kurslarını açtık. Öğrencilerimizin birçoğu yüzde 5 ve yüzde 10’a girerek büyük başarı elde etti. Öğrencilerinde başarısını görmek bize emeğimizin boşa çıkmadığını gösterdi. Ailelerimiz ile birlikte, hocalarımız ile birlikte büyük bir başarı sağladık. Bu beni çok mutlu etti. Çocuklar çok önemli, eğitim çok önemli çünkü geleceğimiz bizim. Onlara nasıl şekil verirsek öyle gider. Yarınların mimarı, doktoru, mühendisinin buradan çıkacağından eminim. Gelecekte daha da başarılı olacağımıza inanıyorum. Çocukların başarısını gördükçe sınıflarımızın sayısını çoğaltmaya, öğrencilerimizin sayısını arttırmaya karar verdik. Biz eşitlik fırsatı verdik, öğrenciler emek sarf ettiler kazandılar. Bizim hayalimizi gerçekleştirdiler" dedi.

"Başkanımızın sevecenliği ve güler yüzlü oluşu bütün heyecanımı aldı"

Başkan Orhan Çerkez’in LGS sınavına TOGG ile götürdüğü Yunus Emre Kızılelma, "Öncelikle Başkanımıza ve öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir dönem geçirdik. Öğretmenlerimiz hem psikoloji anlamında hem de eğitim anlamında çok büyük katkıda bulundular. Başkanla beraber sınava gitmiştim. O gün beni çok mutlu etmişti. Ondan dolayı başkanımıza çok müteşekkirim. Sınav sabahı kalktığımda arabayı gördüm, içimde bir heyecan vardı. Başkanımızın sevecenliği ve güler yüzlü oluşu ile benim bütün heyecanımı üstümden aldı. Böyle güzel bir puan yaptığım için onunda katkıları var. Yüzde 5’lik dilime girdim, tercihlerimizi öğretmenlerimizin desteği ile yapacağız" dedi.

LGS ders destek kursu öğrencisi Ece Hediye Sare Ceylan, "Herkese verdiği emekler için çok teşekkür ederim. Bu dershane bana çok güzel katkılar sağladı. Öğretmenlerim ayrı, arkadaşlarım ayrı çok güzel bir eğitim gördüğümü düşünüyorum. Yüzde 10’luk dilime girdim, istediğim yeri kazanıyorum. Bunu hem Orhan Başkana, hem öğretmenlerime hem de arkadaşlarıma borçluyum çok teşekkür ederim" dedi.

(İA- GÇ-