Çekmeköy Belediyesi tarafından düzenlenen Ömerli Çocuk Şenliği, her yaştan çocuk ve ailelere keyifli bir hafta sonu yaşattı. Minikler kendileri için hazırlanan oyuncak ve parkurlarda doyasıya eğlenirken, aileler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirerek günün tadını çıkardı.

Çekmeköy Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Ömerli Çocuk Maratonu renkli görüntülere sahne oldu. Büyük küçük her yaştan çocuğun bir araya geldiği şenlikte minikler, birçok etkinliğe katılma ve hazırlanan oyun parkurlarında arkadaşlarıyla eğlenceli vakit geçirme fırsatı yakaladı. 0-13 yaş arası çocukların katılım gösterdiği etkinlikte, maraton koşusunun yanı sıra oyun grupları, ikramlar ve sürpriz ödüller yer aldı. Tüm çocuklara madalya verilirken, maratonun startını Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez verdi. Göğüs numaralarını alan minik sporcular, maraton parkurunda kıyasıya mücadele etti. Yarışmanın ardından çocuklar, kurulan şişme oyun gruplarında doyasıya eğlenirken; alanda sunulan ikramlar, etkinlik stantları ve sürpriz ödüllerle keyifli vakit geçirdi. Etkinliğin sonunda maratona katılan tüm çocuklara madalya takdim edildi.

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bir araya getirip paylaşmayı, sevgiyi öğretmeyi ve hayatın içine katmayı amaçlıyoruz"

Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez, etkinliğin Çekmeköylü tüm çocukları keyifli ve eğlence dolu bir ortamda buluşturduğundan bahsederek, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün burada çocuklarımızın sevgisi ve heyecanı bize de yansıdı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızla bugün burada birlikteyiz. Beraber bir maraton koşusu yaptık. Elbette ki maratondan öte çocuklarımızı sağlıklı, enerjik ve huzurlu görmek bizleri çok mutlu etti. Onlar burada kendi aralarında bir diyalog kurdular, tabii yarışma heyecanı da yaşadılar. Ama önemli olan bir yarıştan ziyade onları bir araya getirip paylaşmayı, sevgiyi öğretmek ve hayatın içine katmak. Tabii çocuklarla birlikte aileler de bir araya geliyorlar, sosyalleşiyorlar, dostluk kuruyorlar, bu da bizim açımızdan çok önemli. Mühim olan insanların birbirlerine olan sevgi bağlarının gelişmesi. Ömerli de doğasıyla, insanlarıyla ve sahasıyla gerçekten harika bir yer. Çekmeköy’de gençler ve kadınlarla ilgili bir boşluk vardı. Belediyeye geldikten sonra tüm spor tesislerimizi halkımıza ve çocuklarımıza açtık. Geçtiğimiz yıl Kış Okulu’nda 2 bin 600 tane öğrencimiz vardı, bu yıl da 2 binin üzerinde öğrencimiz var ve ilk defa böyle bir yarış düzenliyoruz".

Gün boyunca pamuk şeker, yiyecek içecek ve Osmanlı macunu ikramlarının dağıtıldığı şenlikte çocuklar, güzel havanın ve arkadaşlarıyla bir arada olmanın keyfini doyasıya çıkardı.