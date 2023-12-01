Bursa'nın Özlüce Mahallesi'nde meydana gelen olay, Köfteci Yusuf'un şubesinde gerçekleşti. 24 yaşındaki hırsız, çelik kasayı çapa ile patlatarak aldığı paralarla sevgilisiyle birlikte kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Ünlü yemek restoranına göz koyan Yusuf K., camı çapayla zorlayarak içeri girdi. Çekmeceleri karıştıran şüpheli, çelik kasayı açmak için dakikalarca mücadele etti. Düşe kalka uğraş sonucunda hırsız, çantayla paraları alarak kayıplara karıştı. Bu sırada sevgilisi Yeliz G. dans etti.

İşe gelen çalışanların durumu fark etmesi üzerine polis çağrıldı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlemek için geniş çaplı bir teknik ve fiziki takip başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyerek detaylı bir araştırma yapan polis, Yusuf K.'nın peşine düştü.

Polisin yoğun çabası sonucunda hırsızlık zanlısı Yusuf K. ve sevgilisi Yeliz G., bir otelde yakalandı. Hırsızın çaldığı 150 bin liranın 80 bin lirasını uyuşturucu almak için harcadığı belirlendi. Polis, ayrıca 25 bin lira nakit paraya ve cep telefonuna da el koydu.

Yusuf K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, sevgilisi Yeliz G. ise serbest bırakıldı.