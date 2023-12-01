İnegölspor-Amedspor maçı sonrası PFDK İnegölspor’a 148 bin TL para cezası verdi.

İnegölspor geçtiğimiz hafta sahasında Amedspor ile 0-0 berabere kalmıştı. Müsabakada yaşanan olaylar sonrası PFDK İnegölspor’a ceza verdi.

“İNEGÖLSPOR Kulübünün, 25.11.2023 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR-AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu FDT’nin 53/8. maddesi kapsamındaki çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 80.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 28.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,”

HABER MERKEZİ