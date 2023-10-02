ÇELMO-Ali Güler Mobilya mağazası Bursa-Ankara karayolu üzerindeki yerinde hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Çelmo firması sahibi Güzel Çelik, "Çok kıymetli misafirler ÇELMO Ali Güler mağazamızda sizleri ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ben 1985’te İnegöl’e bir valizimle geldim. Biz 3 kardeş buraya kadar omuz omuza vererek bugüne getirdik. Bundan 8 sene önce arka bölümü açtığımızda başkanıma bir söz vermiştim. İnşallah hayatta olduğumuz sürece biz de açılışlarımıza devam edeceğiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Urfa Siverek’te ağalara mobilya vermiştim. Halı sararken malların hepsi dağıldı. Ben o takımları çivi çakarak sardım. Urfa’ya gönderdim. Urfa çok beğendi, çok sağlam mobilya göndermişsiniz dedi. Ondan sonra tekrar sipariş verdi. 60m2 bir mağazamız vardı. Gel gör dedim. Geldiğinde mağazada ürünleri gösterince hiç çivili mal yok dedi. Artık malları çivisiz yapıyoruz, istersen ürünler bu dedim. Bundan sonra çivisiz istiyoruz dediler. Biz zamana ayak uydurarak dünyanın her yerinde güzel projelerle buraya kadar geldik. İnşallah bundan sonra da devamını getireceğiz." dedi.



Ali Güler Mobilya sahiplerinden Dr. Yavuz Güler "Bu gördüğünüz mağazamızın lüks dekorasyon olması, onu kıymetli kılmıyor. Ona kıymetli kılan Ankara ve İnegöl de 2 farklı yerde faaliyet gösteren firmanın gördüğünüz gibi tek bir kapısı var. Tek kapı altında birleşmesi bence burada vurgulanması gereken noktası bu. Mobilya sektörümüzün büyümesinde inşallah bundan sonra tasarımlar ön plana çıkacak. Bundan sonra pazarlama stratejimiz açısından çok önemli olacaktır. Dünya çapında ses getirecek bir örnek olacaktır.” Dedi.



İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ “İnegöl’ümüzün ve Ankara’nın öncü firmalarının tek bir kapıdan ülkemize, şehrimize katma değer sağlamaya çalışıyorlar. Bizler de İnegöllüler olarak ayrım gözetmeksizin tüm mobilyacıları davet ediyoruz. Bu birlikteliğimizin daha da büyümesini temenni ediyorum.” İfadelerini kullandı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban "Çok Değerli Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Değerli Milletvekillerimiz, Değerli Kaymakamımız, Ticaret Odamızın ve Sivil Toplum Kuruluşlarımızın Oda Başkanları, mobilya üreticilerimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle çok güzel bir mağaza olmuş. İki firmanın birleşmesi çok kıymetli. Şehrimizin ve ülkemizin girişimci insanları el ele verdiğinde neler yapabileceğini bize gösteriyor. Her yönüyle büyümeye gelişmeye devam ediyor. Herkese hayırlar getirmesini diliyorum.“ diyerek sözünü noktaladı.

Açılış konuşmasında söz alan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş “Sayın Bakanım, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Kaymakamım, Sayın İnegöl Belediye Başkanımız, Sayın Ticaret Odası Başkanımız, Kıymetli Oda Başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, çok değerli iş insanları ben de hepinizi selamlıyorum. Bugün çok güzel vesilelerle buradayız. Sayın Bakanıma çok teşekkür ederim. Güzel abi adı gibi güzel bir insan. Siz yeter ki güzel işler yapın, Allah’ta yardım ediyor. Görüyorsunuz 60m2 lik organizasyon kocaman bir hal aldı. Türkiye Mobilya ihracatı her geçen gün artıyor. Çok deneyimli şehirlerimiz var. Bugün İnegöl ciddi bir üretici haline geldi. Artık dünyanın dört bir tarafına mobilya ihracat eden Bir İnegöl var. Bunlar çok sevindirici gelişmeler. Ali Güler gerçekten iyi bir marka. Ankara’ da iyi işler yapan bir marka. Farklı farklı bu tip birliktelikler pazarımızı, pastamızı büyütmemiz gerekiyor. Biz tasarım bazlı işler yapmalıyız. Katma değerini daha çok artırmamız gerekiyor. Bu birliktelik bu yüzden çok anlamlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ticaret bereketli bir iştir. Katılanlara çok teşekkür ederim. “ dedi.



AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman "Çok Değerli Bakanım, Çok değerli Misafirler bende hepinizi selamlıyorum. Bugün İnegöl için önemli bir gün. Expo fuarıyla aynı günde olması bizi çok mutlu etti. İnegöl’ümüz büyüyor, gelişiyor. Artık İnegöl’e yakın ilçelerden de personel istihdamı için servisler yapılmaktadır. Güzel Abi de nasıl başarılı olabileceğini çok güzel özetliyor. Çok tebrik ediyorum. Güzel bir iş modeli ortaya koyulmuş. Örnek teşkil etmesini diliyorum. Bütün esnafımıza, helalinden bol bereketli kazançlar, başarılar umuyorum." diyerek düşüncelerini ifade etti.



AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise “Saygıdeğer hemşerilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, bol bereketli kazançlara kapı açacak böyle güzel bir iş yerinin açılışı vesilesiyle bir araya gelmekten memnuniyet duyuyoruz. Sağladığı istihdamla, katma değeriyle bir sektörden bahsediyoruz. Hamdolsun Ak Parti iktidarları olarak sektörümüzü büyütmeyi başardık. Şu an 5 milyar dolarlık ihracatı yakaladık. Binlerce vatandaşımız bu sektör dahilinde evine ekmek götürüyor. Burada en iyi iş dünyası değerlendirir. Çok teşekkürler. Bizim toplumuzun genlerinde bölünerek çoğaldığımıza inanan bir toplum olma ruhu var. Ancak tam tersi bu birliktelik çok önemli. Bu iki firma güçlerini birleştirip Türkiye’ye örnek olacak. İnegöl bir mobilya şehri. İnsanlar İnegöl’ü mobilyayla hatırlıyor. Demek ki doğru yoldayız. Biz de hükümet olarak desteklerimizi devam ettireceğiz. Ülkemizi büyütmeye devam edeceğiz. Hayırlı ve bol bereketli kazançlar diliyorum.“ dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle ÇELMO & Ali Güler mağazası dualarla açıldı.