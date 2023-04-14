İftarı düzenleyen ekip ve Çeltikçi gençleri adına konuşan Uğur Kasap “Bu organizasyonun 3. yılındayız, her yıl daha büyük daha güzel organizasyonlar yapmak istiyoruz. Bazı köylerimiz köy turnuvası yapıyor. Biz bunlara misafir olamıyoruz, bizde böyle bir organizasyonla köylülerimizi arkadaşlarımızı gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Ülkemiz bir seçim sürecinde herkes ayrışmış bir durumda bizde buluşturma gayreti içindeyiz. Hepimiz buradayız hep beraber olalım inşallah.“