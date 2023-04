Turizm alanında yaptığı girişimlerle şehre yerli ve yabancı turist çekmek, kazan kazan politikasıyla gelen her misafirin şehir ekonomisi ile esnafına kazanç sağlayacak tanıtım organizasyonlarına önem veren İnegöl Belediyesi, Dünya’nın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT’te yerini aldı. 12-15 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen EMITT Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda İnegöl’ün değerlerini yerli ve yabancı turistlere tanıtan İnegöl Belediyesi, burada açtığı stantta şehrin müdavimlerini de misafir ediyor.

45 YILDIR OYLAT’TAN VAZGEÇEMİYORLAR

Bu yıl 26. kez kapılarını açan EMITT Fuarında İnegöl Belediyesi de 7. HOL 7441’nci stant içerisinde İnegöl Doğa Sporları ve Turizm Merkezi (DOSTUM), Oylat Kaplıcaları, ilk İlçe Kent Müzesi ile Ağaç Sanayi Müzesi, Ortaköy Kervansarayı ve şehrin doğal güzelliklerinin tanıtılmasının yanı sıra stant ziyaretçilerine İnegöl’ü tanıtan broşür ve bilgilendirme kitapçıklarının yer aldığı çantalar hediye ediliyor. Fuarın ilk günü İnegöl Belediyesi standının misafirlerinden biri de Oylat Kaplıcalarının 45 yıllık müdavimi olan Sevinç Alpsoy oldu. İstanbul’da yaşayan ve daha önce pek çok kaplıca gezdikten sonra tavsiye üzerine keşfettiği Oylat’a 45 yıldır düzenli olarak geldiklerini belirten Alpsoy, buranın şifalı suları ve doğasından vazgeçemediklerini ifade etti.

45 YILDIR DÜZENLİ OLARAK GELİYORUZ

İnegöl Belediyesi standında Oylat’ı keşfetme süreci ve 45 yıllık misafirliğini anlatan Sevinç Alpsoy, “Eskiden başka kaplıcalara gidiyorduk. Bir hocamız ne işiniz var oralarda, Oylat’a gidin hem orman havası alın hem suyu çok şifalı dedi. Havuzunu her akşam boşaltıyorlar tertemiz dedi. O tavsiye üzerine Oylat Kaplıcalarını tanıdık ve o yıl ilk kez geldik. Bize az bile methetmiş. O günden itibaren 45 yıldır düzenli olarak Oylat’a geliyoruz. Sadece biz değil; arkadaşlarımıza, akrabalarımıza, çevremize de tavsiye ediyoruz. Oylat’ta şifa bulduk, sağlık bulduk. Her bakımdan çok memnunuz. İstanbul’dan kaçıp Oylat’ta dinleniyoruz. Herkese de tavsiye ediyoruz. Çok tanıdığımızı getirdik Oylat’a. Bir defa gelen her yıl giderken bize de haber verin diyorlar, gelmek istiyorlar” dedi.

OYLAT’I AVRUPA’DA DA BİLİYORLAR

Oylat’ın şifalı su tabirinin hakkını verdiğini ifade eden Alpsoy, “Ben Türkiye ve Avrupa’da o kadar çok kaplıca gezdim, hiçbir yerde böyle bir hizmet yok. Her akşam suyun değişmesi, temizlenmesi… Eşim rahatsızlandığı için Avrupa’da bir doktora gittik. İranlı bir doktor… Bize Türkiye’de ne yapıyorsunuz, nasıl tedavi uyguluyorsunuz dedi. Oylat’a gidiyoruz dedim. Oranın suyu mu var dedi. Evet dedim. Daha önce de duyduğunu söyledi Oylat’ı. Yurt dışından bile biliyorlar. Avrupa’dan bile suyu için gelenler var. Şifalı su tabirinin hakkını veriyor” şeklinde konuştu.