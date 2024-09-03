Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile bir araya gelerek Zabıta Teşkilatı’nın 198’inci kuruluş yıl dönümünü kutladı.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Zabıta Teşkilatı'nın 198’inci kuruluş yıl dönümünde Nilüfer Belediyesi zabıta ekipleri ile bir araya geldi. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Emre Karagöz, Tezcan Öztürk ve Serpil Altun’un da yer aldığı buluşmada Başkan Şadi Özdemir, halkın güvenliği ve huzuru için 7/24 çalışan zabıta ekiplerine teşekkür ederek bu özel günlerini kutladı.

Başkan Şadi Özdemir, zabıta teşkilatının köklü geçmişiyle, toplumun huzur ve güvenliğini sağlamada önemli rol üstlendiğini belirterek “Zabıta ekiplerimiz, belediyemiz ve halkımız arasında güven ve sevgi köprüsü oluşturarak, kentin huzuru ve güvenliği adına görevlerini özveriyle yapıyor. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zabıta Teşkilatımızın bu özel günü kutlu olsun” dedi.