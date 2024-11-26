Merkez sağda yeni bir siyasi oluşumun mümkün olup olmadığına dair değerlendirmelerde bulunan Enginyurt, İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne katılmayı düşünmediğini belirtti. Enginyurt, yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi'yle merkez sağda bir oluşum kurabileceğimi düşünmüyorum. Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İYİ Parti ile ilgili de, merkezi temsil etme noktasında sıkıntılar var, Ülkü Ocakları kongresindeymiş gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi'nde Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçilmişti. Uysal’ın kongre kararının ardından parti içindeki gerilim artmış ve Cemal Enginyurt ile Salih Uzun istifa etmişti. Bu gelişmelerin ardından, Enginyurt’un hangi partiye katılacağına dair spekülasyonlar da gündeme gelmişti. Ancak Enginyurt, hem Zafer Partisi hem de İYİ Parti'ye katılma ihtimalini tamamen kapattı.