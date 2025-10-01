Esenler Belediyesi, 2016 yılından bu yana Türk, İslam ve dünya tarihine damga vurmuş önemli şahsiyetlere ithaf ettiği kültür sanat sezonunu, bu yıl Türk yazar, düşünür ve sosyolog Cemil Meriç’e atfediyor. Yeni kültür sanat sezonunda "Işık Doğudan Gelir", "Bu Ülke" ve "Bir Dünyanın Eşiğinde" gibi pek çok eserleriyle yakın tarihimizin en önemli mütefekkirlerinden biri olan Meriç’in kültürel ve düşünsel dünyasına ışık tutulacak. Ayrıca sanatseverlere Türkiye’nin entelektüel geçmişiyle yüzleşme fırsatı sunulacak.

Görme engellilere özel projeler

Esenler’de Cemil Meriç Kültür Sanat Sezonu’na özel, paneller, söyleşiler, sergiler, konserler, tiyatro oyunları ve atölye çalışmaları yapılacak. Görme yetisini kaybettikten sonra yazarlık hayatının en üretken dönemlerini yaşayan Meriç’ten alınan ilhamla, yeni sezonda görme engellilere yönelik özel projeler düzenlenecek. Bu kapsamda "Karanlık Oda-Cemil Meriç Sergisi", "Görme Engelliler Fotoğraf Sergisi", "Beyaz Baston Haftasına Özel Sergi" "Cemil Meriç Özel Eşya Sergisi", "Karikatür Sergisi" ve "Tezhip ve İllüstrasyon Sergisi" ile sanatseverler unutulmaz bir sergi deneyimleri yaşayacak. Ramazan ayında ise "Görme Engelliler için Kur’an-ı Kerim" ve "Siyer Okuma Eğitimi" verilecek.

Sempozyumlar düzenlenecek

2025-2026 Kültür Sanat Sezonunda, "Cemil Meriç Sempozyumu" ile ömrünü Türk irfanına adayan Meriç, çeşitli başlıklarda ele alınacak. Sezon içerisinde "Liseler Arası Cemil Meriç Sempozyumu" da düzenlenecek. Sezon içerisinde ayrıca Antakya’da dijital kütüphane açılacak. Esenler Belediyesi bünyesinde yayınlarını sürdüren gazete ve dergilerde Cemil Meriç’e özel sayılar okurlarla buluşacak. Yetişkinler ve öğrenciler için "Cemil Meriç Okumaları" gerçekleştirilecek. Ayrıca Esenler Belediyesi bünyesinde 2017 yılından bu yana görme engelliler ve yaşlılar için kitap seslendiren Cemil Meriç Gönüllüleri için buluşmalar düzenlenecek. Esenler Edebiyat Akademisi’nin düzenleyeceği atölyeler ve "Bir Kitap Bir Dünya" programlarıyla Meriç’in eserleri farklı yönleriyle ele alınacak.

Açılış 8 Ekim’de

Türk düşünce hayatında önemli bir yere sahip olan, edebiyat, felsefe ve sosyoloji alanlarında kalıcı izler bırakan Meriç’in 110. doğum yılına özel olarak düzenlenen yeni sezonun açılışı, 8 Ekim Çarşamba günü Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamam’da düzenlenecek özel programla yapılacak.