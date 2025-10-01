Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ise öğrencilerin çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve değerlerle donatılmasını, öğretim programlarının güncel gelişmeler doğrultusunda zenginleştirilmesini öngörmektedir. Bu vizyon doğrultusunda İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Balıkesir Yapay Zeka Akademisi: Öğretmen Eğitimi Programı" projesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) 2025 Yılı Teknik Destek Programı Temmuz-Ağustos dönemi kapsamında destek almaya hak kazanan 4 başvurudan biri olmuştur. Proje, GMKA’nın öğrenciler için yürüttüğü ’Yazan Zeka’ programını tamamlayıcı nitelikte olup, bu kez öğretmenlere odaklanarak eğitimde yapay zekâ ekosisteminin bütüncül biçimde güçlendirilmesini hedeflemektedir.

Öğretmenler için beş günlük uygulamalı eğitim

Beş gün ve toplam 30 saatlik yoğun bir program olarak planlanan ve Karesi Rahmi Kula Anadolu Lisesi’nde düzenlenecek olan Balıkesir Yapay Zeka Akademisi, resmi ortaokul ve liselerde görev yapan en fazla 50 öğretmene yönelik olarak uygulanacaktır. Eğitimde, yapay zekânın temel prensiplerinden başlayarak veri analizi, makine öğrenmesi, doğal dil işleme ve etik boyutlara kadar geniş bir içerik ele alınacaktır. Program, yalnızca teorik bilgi aktarmakla kalmayıp, öğretmenlerin kendi branşlarına uygun ders senaryoları geliştirmelerine ve sınıf içi uygulamalarda yenilikçi yöntemler kazanmalarına imkân tanıyacaktır. Bu süreçte hazırlanacak ders planları ve senaryolar, öğretmenlerin ulusal ve uluslararası ölçekte proje geliştirme kapasitelerini de güçlendirecek; özellikle TÜBİTAK, Erasmus ve benzeri programlara yapılacak başvurularda özgün ve yenilikçi içeriklerin üretilmesine katkı sağlayacaktır. Eğitim sonunda öğretmenlerin kendi alanına uygun en az bir yapay zekâ destekli ders planı geliştirmesi ve grup çalışmalarıyla proje taslakları ortaya koyması bekleniyor.

Balıkesir’in eğitim vizyonuna katkı

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Balıkesir, öğretmenlerin hazırlayacağı ders planları, projeler ve sınıf içi senaryolarla geleceğe dönük güçlü bir eğitim altyapısı kazanacaktır. Yapay zekâ destekli öğretim uygulamalarının kalıcı biçimde hayata geçirilmesi, öğrencilerin yalnızca teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda üreten bireyler olarak yetişmesine katkı sağlayacaktır. Bu yaklaşım, gençlerin eleştirel düşünme, araştırma ve problem çözme becerilerini destekleyerek eğitim süreçlerine yeni bir dinamizm kazandıracak.