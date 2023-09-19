Cep Telefonu Kredisi Nedir?

Cep Telefonu Kredisi Nedir? Nasıl Kullanılır? Günümüzde teknolojinin bu denli hızlı bir şekilde ilerlemesiyle birlikte, insanlarda mobil cep telefonları tam bir ihtiyaç haline dönüşmüştür. Eskiye kıyasla lüks modelden çıkarak, daha ulaşılabilir bir hale gelmiştir.

Ancak sık sık yeni modellerin çıkması, insanların eskisini daha çabuk tüketmesine ve yenilerini almasını arzulatıyor. Dolayısıyla yüksek model ve yüksek fiyatlı mobil cihazlara ulaşılabilmek için insanlar gereğinden fazla borçların altına giriyor. Devlet bu anlamda cihaza sahip olmak isteyen kişilere, telefon alırken taksitli alım imkanı sunuyor.

Ancak bu durum kısa zaman önce, taksitle alınan telefonlara yasak getirilmesiyle sonlandırıldı. Bunun yerine artık banka sahipleri müşterilerine, tüketici kredisi adıyla cep telefonu kredisi sunmaya başladılar. Tabi bunun içinde belli başlı şartlar bulunuyor. Tüketici kredisi ile cep telefonuna sahip olmak isteyen kişiler, sadece büyük teknoloji mağazalarını tercih etmek zorundadır.

Telefon Kredisi Nasıl Alınır?

Bazı anlaşmalı bankalar aracılığıyla hayatımıza cep telefonu kredisi dahil olmuştur. Bunun için öncelikle teknoloji mağazalarına başvurmak gerekiyor. Örneğin Teknosa, Media Market veya Vatan Bilgisayar gibi teknoloji alanında geniş yelpazeye sahip mağazalardan sahip olunabilir. Böylece istenilen modelde ki telefona göre, mağazadan kredi çekimi sağlanabilir.

Bundan kısa bir süre önce kredi kartı ile tek çekim alternatifi kullanılabiliyordu. Ardından insanlar bankalara giderek, bunu tüketici kredisine çevirebiliyordu. Ancak bu uygulama yeni yasa itibariyle tamamen geride kaldı. Artık insanlar elektronik büyük bir mağazalardan telefon modeli ve ücretine göre, en az 12 ay veya en fazla 36 ay kadar tüketici kredisinden faydalanabilir.

Telefon Kredisi İçin Nereye Başvuru Yapılır?

Öncelikle telefon için tüketici kredisine başvuru yapılması gereklidir. Bunun için gidilen mağazalarda hali hazırda olan banka kurumları bulunur.

İşte telefon kredisi için başvuru yolları

– Mağazanın bankasında ki konumda, kredi başvurusu yapabilmek adına kısa bir mesaj ile başvuru yapılabilir.

– Ardından başvuru onaylanması için bir müddet beklenir.

– Onayın düşmesiyle birlikte, alınan krediye göre değişen banka faizleri bulunur.

Ne kadar az ay tercih edilirse, o derece faiz oranı az yansıtılır. Böylece cep telefonları daha uygun bir şekilde alınabilir.