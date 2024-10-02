AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, ilçe kongresinde tekrar adaylığını açıkladı.

Durmuş, sosyal medya hesabından(Facebook) şu paylaşımda bulundu:

"Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleri ile, 8’incisi gerçekleştirilecek AK Parti İnegöl İlçe Kongresinde yeniden Başkan adayı olarak gösterilmiş olmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. "Beni bu kutlu göreve layık gören başta Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza, Marmara Koordinatörümüze, İl Koordinatörlerimize ve İl Başkanımıza ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum."