Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya, Muş İlder ve Huzur Mahallesi'nde gerçekleştirdiği ziyaretlerde mahalle sakinlerini dinledi. Huzur Mahallesi'ndeki sorunları yakından inceleyen Çetinkaya, mevcut belediyenin hizmetlerini yetersiz bulduğunu belirtti.

Yapmış olduğu açıklamada Çetinkaya, "Mevcut belediye, tamamen hizmeti kapatmış bir durumda. Huzur Mahallesi sakinleri, bu durumu hak etmiyor. Doğru dürüst hizmet verilmiyor ve vatandaşlar tepkili. Zaten kendileri de sandıkta hesabını soracaklarını belirtiyorlar" dedi.

Çetinkaya, seçildikleri takdirde Huzur Mahallesi'nin İnegöl'ün cazibe merkezlerinden biri olacağını vurguladı. Mahalle sakinlerinin taleplerini ve beklentilerini dikkate alacaklarını ifade eden Çetinkaya, şeffaf ve katılımcı bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceklerini belirtti.

Bağımsız Türkiye Partisi'nin İnegöl Belediye Başkan adayı Rıza Çetinkaya'nın ziyaretleri, mahalle sakinleri tarafından olumlu bir şekilde karşılandı. Seçimlere kadar gerçekleştirilecek olan çalışmalarla ilgili vatandaşlar ile sürekli iletişim halinde olacaklarını belirten Çetinkaya, İnegöl'ün geleceği için hizmete talip olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Haber merkezi