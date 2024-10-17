2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Ankara’da düzenlenen bir basın bilgilendirme ve bütçe bağlama toplantısında açıklandı. Yılmaz'ın sunumuna göre, bu yılki bütçeden en büyük pay eğitim alanına ayrıldı. Meclis'te bütçe görüşmeleri başlamak üzere.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantıda, 2025 yılı bütçesi için 227 kamu idaresinin bütçesinin yer aldığı bilgisi verildi. Bütçe giderlerinin toplamda 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerinin ise 12 trilyon 800 milyar 300 bin lira olacağı ifade edildi. Bu durumda bütçe dengesi ise yüzde -3,1 olarak belirlendi.

BÜTÇE MARATONUNUN TAKVİMİ

-2025 yılı merkezi yönetim bütçesi, TBMM'ye sunulacak.

-Meclis’e sunulmasının ardından bakanlık ve kurumların bütçeleri önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

22 EKİM

-Cevdet Yılmaz 22 Ekim'de Komisyon'da sunum yapacak.

-Ardından komisyon üyelerinin hazırlıkları için çalışmalara bir hafta ara verilecek.

30 EKİM

-Bütçenin geneli üzerinde görüşmeler 30 Ekim'de başlayacak.

-Geneli üzerindeki görüşmelerin ardından kurum bütçelerinin görüşmeleri başlayacak.

-Ele alınacak ilk kurum TMBB Başkanlığı olacak.

-Ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinin 17 bakanı sırayla bütçelerini sunacak

-Son olarak da Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek.

-Komisyonda bir önceki yılın Sayıştay raporları da değerlendirilecek.

MÜZAKERELER 1 AY SÜRECEK

-Müzakerelerin bir ay sürmesi öngörülüyor.

BÜTÇE MESAİSİ YIL SONUNA KADAR SÜRECEK

-Meclis'in bütçe mesaisinin yıl sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

-Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki mesainin ardından görüşmeler aralık ayı başında Genel Kurul'da devam edecek.

-Meclis Genel Kurulu 12 gün boyunca aralıksız mesai yapacak.

ZİYARETÇİ YASAĞI

Görüşmeler boyunca Meclis'e misafir alınmayacak, partiler grup toplantılarına ara verecek.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; AK Parti hükümetlerinin 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ise 7'nci bütçesi olacak.