Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yol durumu bültenine göre, Türkiye'deki birçok otoyol ve yol kesiminde yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. İşte bazı önemli güzergahlar ve yol durumları:

Anadolu Otoyolu (Bolu Dağı Geçişi): Kaynaşlı-Abant kavşakları (Bolu Dağı geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları nedeniyle otoyolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmış durumda. Sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor ve Abant Kavşağı'ndan otoyola geri katılabilirler.

Tarsus-Pozantı Otoyolu: Pozantı Kuzey-Pozantı Güney kavşakları (3-5. kilometreler), köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılmış durumda. Ankara istikametinden gelen ve Adana istikametine giden sürücülere iki yönlü ulaşım izni veriliyor.

Muğla-Marmaris Yolu: 58. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle Muğla-Marmaris ayrımı-Köyceğiz-Dalaman yolu, 0-55. kilometreler arasında bugün 12.00-15.00 saatleri arasında aralıklarla trafiğe kapatılacak.

Konya-Afyonkarahisar Yolu: Konya-Afyonkarahisar yolunun 5. kilometresindeki köprü (Şuhut Kavşağı) genleşme derzi onarımı sebebiyle Konya istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, kavşak üzerinden sağlanıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük Yolu: 72-75. kilometrelerde asfalt yenileme çalışmaları nedeniyle İnegöl-Bozüyük istikameti trafiğe kapatılmış durumda. Ulaşım, Bozüyük-İnegöl istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Konya-Antalya Yolu (Demirkapı Tünelleri): Demirkapı Tünelleri Konya-Antalya istikametindeki sağ tüpü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle kapatıldı. Ulaşım, servis yolundan izin veriliyor.

Denizli-Çardak Yolu: 40-45. kilometrelerdeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolün bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Malatya Yolu: 16-21. kilometrelerdeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Pınarlar-Şebinkarahisar Yolu (Eğribel Tüneli): 32. kilometresindeki Eğribel Tüneli'nin Pınarlar-Şebinkarahisar yönündeki tüpünde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Sağ tüp trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer tüpten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Sürücülerin bu bölgelerde trafik işaretlerine ve işaretçilere dikkat etmeleri önemlidir. Yol durumu güncellemelerine dikkat ederek güvenli bir sürüş yapmaları gerekmektedir.