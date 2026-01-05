Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kaynarca Seyfettin Selim Meslek Yüksekokulu'nda, 'Etkileşimli Tahtalar ile Aktif Öğrenme: Dijital Çağda Meslek Yüksekokullarında Yeni Nesil Öğrenme Ortamları' adlı proje çerçevesinde bir sınıf, teknoloji destekli hibrit öğrenme ortamına dönüştürüldü. Yürütücülüğünü Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz'ün üstlendiği proje çerçevesinde sınıfa etkileşimli tahta ve webcam kurulumu yapıldı. Proje çerçevesinde gerçekleştirilen ilk etkinlikte, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Öğretmeni Zeynep Yavuz tarafından '3 Boyutlu Tasarım' dersi çevrim içi olarak sınıf ortamında işlendi. Ders çerçevesinde yapay zekanın tasarım alanındaki kullanımı ele alınırken, öğrencilere uygulamaya yönelik örnekler üzerinden bilgiler aktarıldı. İkinci etkinlikte ise University College London'da eğitimde yapay zeka alanında doktora çalışmalarını sürdüren Mutluhan Yılmaz tarafından 'Tasarım ve Yapay Zeka' dersi verildi. Zoom üzerinden düzenlenen etkinlik, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Programı canlı yayınlandı. Etkinlikte yapay zekanın mevcut durumu ve geleceğe yönelik muhtemel etkileri ele alınırken, yurt dışında eğitim süreçlerine ilişkin bilgiler de paylaşıldı. Etkinliği Ostim Teknik Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Levent Emmungil de dinleyici olarak takip etti. Sunumların sonunda öğrencilerden gelen sorular yanıtlandı. Etkinliklerin ardından Dr. Öğretim Üyesi Ali Gündüz tarafından yapılan değerlendirmede, çevrim içi etkinliklerin sınıf ortamında gerçekleştirilmesinin öğrenme sürecine katkı sunduğu ve benzer uygulamaların sürdürülmesine yönelik talep oluştuğu ifade edildi.

Kaynak: İHA