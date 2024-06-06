Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) “Çevreci üretim temiz gelecek” sloganıyla hayata geçirdiği “Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması”nın 7.’sinde kazananlar düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Vanelli Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. birinci olurken, Beyçelik Gestamp Otomotiv San. A.Ş. ikincilik, ÇEMTAŞ Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş. ise üçüncülük ödülünü aldı.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD), temiz çevre ve temiz üretime dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nın 7.’sinde kazananlar belli oldu. Bu yıl yenilenen formatıyla daha etkin bir duyarlılık dönemi başlatmayı hedefleyen yarışmada, Vanelli Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. birinci olurken, BEYÇELİK GESTAMP Otomotiv San. A.Ş. ikincilik, ÇEMTAŞ Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş üçüncülük ödülünü aldı.

Çağan: “Tabiat olmadan yaşayamaz”

BTSO Çok Amaçlı Salon’da düzenlenen törene,AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyeleri Sühendam Urbay ve Özcan Gök, Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım ile çok sayıda bölge sanayicisi katıldı. Gecenin açılış konuşmasını yapan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan,BOSİAD olarak Mesleki Eğitim, Çevre ve Gençlik ana başlıklarında faaliyet gerçekleştirdiklerini belirterek, “Bu zamana kadar çevre yarışmamızın amacı çevreci üretim konusunda farklılık oluşturmaktı. Ancak çevre odaklı büyüme stratejisini benimseyen Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın devreye girecek olması ile, şirketlerin mevcut pazarda varlıklarını devam ettirebilmeleri için, sadece yasal mevzuata uymanın ötesinde yapmak mecburiyetinde oldukları kriterler var. BunlarDoğal Kaynak Kullanımı, Yenilenebilir Enerji Tüketimi ve Çevre Dostu Ürün Üretimi.Gerek Avrupa Yeşil Mutabakatı’na ön hazırlık, gerek yeşil OSB kriterlerine uyum çerçevesinde, farkındalık oluşturmak için yarışmamızın değerlendirme formatını yeniden düzenledik. BOSİAD olarak bu yıl şirketlerin çevresel performanslarını uluslararası ESG skorlamalarının bazılarını referans alarak değerlendirdik. Bir de üst yönetim tarafından sahiplenmiş projelere önem verdik. Üst yönetimin sürecin içerisinde olması, uygulanabilirlik potansiyelini arttırıyor. Sağlıklı bir çevrede yaşamak herkesin en temel hakkıdır. Ne yazık ki modern insan, kendini doğanın hâkimi zannediyor. Oysa bizler doğanın sadece bir parçasıyız. Doğa biz olmadan yaşamını sürdürebilir, fakat biz tabiat olmadan yaşayamayız. Yarışmaya katılan tüm Bursa OSB firmalarımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Gözgeç: “Yeşil OSB Bursa’da hayat bulacak”

Geceye katılan AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde böyle bir etkinliğin yapılmasının anlamlı olduğunu vurgulayarak, “Bizim kadim medeniyetimizin emanet bilinci vardır. Biz biliyoruz ki dünya doğa, ağaç, su, can, bize emanet. Emanet bilinci sahip olmaya değil, ona gözümüz gibi bakmayı ve korumayı gerektirir. Çevreyi korumak her birimizin sorumluluğudur. Çevre, hava kirliliği, su kaynaklarının azalması, iklim değişikliği, orman yangınları ve kuraklık aslında tüm dünyanın sorunu haline gelmiş durumda. Milyonlarca insan bu yaşananlardan etkileniyor ve aynı zamanda ekonomiye de zarar veriyor. Bu yüzden gelecek nesillere çocuklara daha yaşanabilir bir dünya bırakmak birey olarak da sorumluluğumuz ama aynı zamanda sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin iş birliğiyle hem farkındalığın artacağına hem de bu noktada somut adımlar atılacağına yürekten inanıyorum. Sanayi Bakanlığı’nın da bu yönde önemli çalışma var. Dünya Bankası işbirliğiyle hayata geçirdiği ‘Türkiye Yeşil Sanayi’ projesi önemli bir proje. Bu proje ile sanayicilerimizin, girişimcilerin, KOBİ’lerin yeşil dönüşümü hayata geçirmeleri yönünde desteklenmesi ve Türkiye sanayisinin yeşil dönüşümde öncü ve örnek olmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla Bursa’nın yeşil sanayide öncü ve örnek bir şehir olmasını hedefliyoruz. Bu noktada Yeşil OSB inşallah Bursamız’da hayat bulacaktır diye düşünüyorum” dedi.

Geceye konuk konuşmacı olarak katılacağı duyurulan Verimder İcra Kurulu Başkanı ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, uçağının rötar yapması nedeniyle zoom üzerinden salona bağlanarak ‘Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Yol Haritası’ başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.

Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışmasıjüri üyelerine de plaket verilen gecede, jüri üyelerinden Makbule Çetin, yarışma sonuçlarına ilişkin değerlendirme yaptı. Çetin, şunları söyledi;

“BOSİAD 2024 yılı Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’nda yeni metodoloji ile firmaların yeşil dönüşümü ve sürdürülebilirlik konularında yapmış oldukları çalışmaları değerlendirdik. Bu yeni versiyon ile sanayinin özellikle yeşil dönüşüme ne kadar katkı sağladığını, sürdürülebilirlik odaklı iş yapma alışkanlıklarını, iş yapış biçimlerini dönüştürmelerini ve örnek iyi uygulamaları olan firmaları değerlendirmeyi hedefledik. Her geçen yıl Bursa OSB firmalarının sürdürülebilirlik çalışmalarını artırdığını ve sürdürülebilirlik raporları karbon ayak izi, su ayak izi, ürün karbon ayak izi rapor sayılarında artış gözlemledik. En çok dikkatimizi çeken ise üst yönetimin sahiplenmesinin sürdürülebilirlik çalışmalarında etkin ve gözlemlenebilir role sahip olduğudur. Yarışma yapılan iyi uygulamaları taçlandırmanın yanı sıra firmaların gelişim ve dönüşüm sürecine katkı sağlaması hedeflediğimiz alanlardandı. Yarışma döneminde başvuru yaparak sorulan soruları titizlik ile cevaplayan, büyük emek vererek hazırlanan tüm katılımcılara şahsım ve tüm jüri üyeleri adına teşekkür ediyorum.”

Ardından, Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması’na katılarak çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğine katkı koyan şirketlerin adına Kahverengi Cadde’deki yeşil alana dikilen fidanların sertifikaları, firma temsilcilerine BOSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Özgür Şahin, BOSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Cem Türkün ve Bursa OSB Bölge Müdürü Osman Yıldırım tarafından takdim edildi.

İşte kazananlar

Konuşmalar ve plaket töreninin ardından ödül törenine geçildi. Bu yıl yenilenen formatıyla daha etkin bir duyarlılık dönemi başlatmayı hedefleyen yarışmada Vanelli Tekstil Sanayi ve Ticaret A. Ş. birinci olurken, BEYÇELİK GESTAMP Otomotiv San. A.Ş. ikincilik, ÇEMTAŞ Çelik Makine Sanayi ve Tic. A.Ş üçüncülük ödülünü aldı.

Vanelli’nin ödülünü Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün ve Vanelli Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi ve Strateji Direktörü Sadi Cem Türkün, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Sühendam Urbay ve BOSİAD Başkanı Rasim Çağan’ın elinden aldı.

Beyçelik Çevre Birimi Lideri Veli Kuştepe ile Çevre ve İş Güvenliği MüdürüYusuf Topaloğlu ikincilik ödülünü BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Muhsin Koçaslan’dan alırken, üçüncü olan ÇEMTAŞ’ın ödülü Bursa OSB Yönetim Kurulu Üyesi Özcan Gök tarafından Bursa Çimento Şirketler GrubuGenel Koordinatörü Gilbert Noel Claude Natta ve ÇEMTAŞ Genel Müdürü Nuri Özdemirel’e verildi.

Çevreye Duyarlı Sanayi Tesisi Yarışması Ödül Töreni, temiz üretim, temiz çevre için yeni bir duyarlılık çalışmasına imza atan BOSİAD’ın, müziğin evrensel dili ile bu mesajı çok daha geniş kitlelere ulaştırabilmek için hazırladığı Yeşil Umut klibinin izlenmesi ile sona erdi.