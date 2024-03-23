Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın, Bademli’deki inşaatında, projeye aykırı olarak imalat yapıldığını ve ’kaçak yapı’ zaptının tutulduğu ortaya çıktı.

Yapı denetim firmasının şikayeti üzerine, Mudanya Belediyesi’nin yaptığı incelemede, izinsiz ’kaçak yapı’ tespiti yapılan mülkün Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’ın olduğunu belirten İYİ Parti Bursa İl Başkanı Dr. Mehmet Hasanoğlu, "Encümen tarafından da, Deniz Dalgıç’a ait olduğu tespit edilen bu yapıya ceza kesilmiştir. İzinsiz inşaat yapmak gibi temel bir kuralı bile çiğnemiş bir kişinin, Mudanya’nın Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi ve kaçak inşaat yaptığı ilçeyi yönetmeye talip olması kabul edilemez” dedi.

Kaçak yapı tespitinin ve cezanın kesilmesinin, CHP’nin Mudanya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinin devam ettiği Kasım aylarında yaşanmış olmasının da çok manidar olduğunu ifade eden Dr. Mehmet Hasanoğlu, konuya dair açıklaması şöyle sürdürdü;

"CHP Mudanya Belediye Başkan Adayı Deniz Dalgıç’a oy vermek için sandığa gidecek Mudanyalı vatandaşlarımın bir kez daha düşünmesini istiyorum. Bu konu öyle önemsiz bir konu değil. Deniz Dalgıç’ın, Bademli Mahallesi’ndeki bir inşaat projesinde ruhsat ve eklerine aykırı olarak imalat yaptığı, projenin kontrolünü yapan ilgili yapı denetim firması tarafından Mudanya Belediyesi’ne yapılan şikayet ile ortaya çıkmıştır. Yapı denetim firmasının şikayeti üzerine Mudanya Belediyesi tarafından yapılan incelemede, izinsiz kaçak yapı tespit edilerek ilgili Encümen tarafından, Deniz Dalgıç’a ait olduğu tespit edilen yapıya ceza kesilmiştir. İzinsiz inşaat yapmak gibi temel bir kuralı bile çiğnemiş bir kişinin, Mudanya’nın Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmesi ve kaçak inşaat yaptığı ilçeyi yönetmeye talip olmasını Mudanyalı vatandaşlarımın takdirine bırakıyorum. Üstelik, bu kaçak yapının tespitinin ve cezanın kesilmesinin, CHP’nin Mudanya Belediye Başkan adayını belirleme sürecinin devam ettiği Kasım aylarında yaşanmış olması, CHP’nin yerel yönetici adaylarını belirlerken neye dikkat ettiğinin de soru işaretlerini içermektedir. Deniz Dalgıç’ın, başka kaçak inşaatları var mı? Bunlarla ilgili nasıl cezalar kesildiğini araştırmaya ve kamuoyuna açıklamaya devam edeceğiz."

Tek dertlerinin, Bursa ve 17 ilçesini 5 yıllık yönetecek belediye başkanlarının herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek şekilde temiz olması ve belli odaklara değil Bursalı 3 Milyon 200 bin vatandaşa hizmet edecek liyakatli, işinin ehli, dürüst kadrolardan oluşması olduğunu ifade eden Hasanoğlu, "Şimdi Deniz Dalgıç’a ve CHP’nin yetkililerine sormak istiyorum. Mudanya Belediyesi encümeni tarafından ceza kesilen kaçak imalatlar durduruldu mu? Mudanya Belediyesi tarafından kaçak yapıya ve imalatlara kesilen cezalar ödendi mi? Ceza kesilen inşaatınız devam ediyor mu? Nasıl oluyor da kaçak inşaatları yüzünden ceza yiyen bir ismi ceza yediği dönemde ve ceza yediği belediyenin yönetimine talip olabiliyor ve aday gösteriliyor? Mudanya halkının aklıyla ve vicdanıyla dalga mı geçiliyor?"