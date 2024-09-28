CHP’li heyet, ilk olarak İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik ile bir araya gelerek, İnegöl çiftçisinin sorunlarını dinledi. Görüşmede, gübre ve mazota gelen zamların çiftçiyi zor duruma soktuğu, üretilen ürünlerin maliyetin altında satılması nedeniyle çiftçinin zarar ettiğine dikkat çekildi. Milletvekili Orhan Sarıbal, "Çiftçinin her zaman desteklenmesi gerekiyor. Bu yıl da üretici, ürünlerini maliyetinin altında satmak zorunda kaldı ve ciddi mağduriyetler yaşadı. Ürünlerini yollara döken çiftçinin yüzü gülmüyor, biz de onların sesi olmaya devam edeceğiz," dedi. Ziraat Odası ziyaretinin ardından Turgutalp, Fevziye ve Elmaçayır köylerine giden CHP heyeti, bu köylerde BUSKİ’nin çalışmalarını yerinde inceledi. Köy muhtarları ve halkla bir araya gelen heyet, köylerin yol sorunları ve kış aylarına girmeden bu sorunların çözülmesi gerektiği taleplerini dinledi. Vatandaşlar, özellikle yolların yapılması için destek talep ederken, CHP’li heyet bu konuda çözüm için çalışmalar yürüteceklerini ifade etti.

Kaynak: bülten