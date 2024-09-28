CHP Edirne İl Başkanı Av.Harika Taybıllı ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte İpsala İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - İlk olarak CHP İpsala İlçe Başkanlığı’nı ziyaret eden Taybıllı ve yönetim kurulu burada partimize yeni katılan üyelere rozetlerini taktı.

TAYBILLI’YA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

İpsala İlçe Başkanlığı, İl Başkanı Harika Taybıllı’nın doğum günü sürprizi yaparak bir pasta ile Taybıllı’nın doğum gününü kutlayarak CHP iktidarında nice mutlu yıllar dilediler.

ÇELTİK HARMANI ZİYARETLERİ

Daha sonra İl Başkanı Av. Harika Taybıllı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İpsala İlçe Başkanımız Mıstık Ak ve ilçe Yönetim Kurulu Üyelerimiz, İl Genel Meclis Üyeleri İsmail Aliş ve Cevdet Kurt, İpsala Belediye Meclis Üyelerİ ile birlikte İpsala’da çeltik harmanındaki üreticileri ziyaret etti.

Taybıllı yaptığı açıklamada “Çeltik, bölgemizin en önemli tarım ürünlerinden biri olması nedeniyle üretim aşamasındaki zorluklar ve çiftçilerimizin beklentileri bizler için büyük önem taşıyor.

Çiftçilerimizle bir araya gelerek onların sorunlarını dinledik ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Çiftçilerimizin alın terinin karşılığını alabilmesi için gerekli desteklerin sağlanması adına CHP olarak her zaman üreticimizin yanında olduğumuzu bir kez daha dile getirdik.” Dedi.

CHP’YE KATILIMLAR HIZLA SÜRÜYOR

Ziyaretlere Sarıcaali köyünde Korkan Ailesinin çeltik harmanını ziyaret edilmesi ile devam edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılan Volkan Korkan’a İl Başkanı Av.Harika Taybıllı rozetini takdim ettiler.

Taybıllı CHP’ye katılımın hızla devam ettiğini belirterek “Baba ocağımıza yeni katılan üyelerimiz ile birlikte iktidara doğru emin adımlarla ilerliyoruz.” şeklinde konuştu.

TAYBILLI’DAN KÖPRÜ’YE HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ

CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, AKP’den CHP’ye geçen Yenikarpuzlu Belediye başkanı Ahmet Köprü’yü makamanında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Taybıllı, Başkan Köprü’ye herzaman yanlarında olduğunu belirterek, çalışmalarında başarılar diledi.

Daha sonra CHP İl Başkanı Harika Taybıllı, CHP İpsala İlçe Başkanı, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ile fotoğraf çektirdiler.

Başkan Taybıllı ve beraberindekiler, Yenikarpuzlu Belediye Başkanı Ahmet Köprü ile birlikte Yenikarpuzlu’da kahvehanelerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarını dinledi.