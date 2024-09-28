Diyarbakır’ın önde gelen mobilya markası RIVANNA, İnegöl’de bulunan ARWEN fabrikasını bünyesine katarak sektördeki varlığını güçlendirdi. Çoban, 15 gün önce gerçekleşen satış işleminin ardından, devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

İnegöl’deki fabrikanın 5 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu ve bugüne kadar 77 ülkeye ihracat yaptığını belirten İsmail Çoban, satın aldıkları fabrikanın son 7 ayda 1 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini vurguladı. Çoban, "Lojistik ve ham madde sıkıntılarımızı çözüme kavuşturacağız," dedi.

İnegöl’deki fabrikanın kendilerine 1 milyon dolara mal olduğunu aktaran Çoban, daha önce 100 kişi istihdam edilen fabrikanın çalışan sayısının son yıllarda 50’ye düştüğünü belirterek, hedeflerinin istihdamı yeniden 100’e çıkarmak olduğunu ifade etti. Diyarbakır’daki fabrikalarında ise 50 kişinin çalıştığını sözlerine ekledi.