CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde halka seslendikten sonra Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret etti.

Beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Ensar Aytekin ve Mahir Başaran’ın yanı sıra CHP İl Başkanı Erden Köybaşı, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Edremit Körfezi ilçelerinin CHP’li Belediye Başkanları ile Ayvalık Belediyesi’ni ziyaret eden Genel Başkan Özel’i Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin karşıladı.

Ayvalıkgücü Belediyespor minik futbolcularının üzerinde “Özgür Özel” yazan 10 numaralı formayı hediye etmesinin ardından, belediye başkanlık makamına çıkan Özel’e Belediye Başkanı Ergin, ‘Hoş geldiniz’ diyerek çalışmaları hakkında mini bir brifing verdi. CHP iktidarında Türkiye’nin şahlanacağını savunan Başkan Ergin, CHP’nin iktidar yarışında Özgür Özel’in yanında yer alacaklarını söyledi.

Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Özel, 31 Mart seçimlerinde, Türkiye nüfusunun yüzde 65’ininden aldıkları oyla CHP’nin sandıktan birinci parti çıktığını hatırlatarak, bunun Türk milleti tarafından kendilerine gösterilen büyük bir teveccüh ve aynı zamanda büyük bir sorumluluk olduğunu kaydetti.

Ege Bölgesi’ndeki 9 ilin CHP’li belediye başkanları tarafından yönetilmeye başlandığına işaret eden Özel, "Benim belediye başkanlarımıza her zaman ifade ettiğim; bugün Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’in cebindeki anahtar, belediyenin kapısının, kasasının ya da Ayvalık’ın altın anahtarı değil, cebindeki anahtar Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidarının anahtarıdır. Biz üzerimize düşeni doğru yaparsak, iyi ve şeffaf yönetirsek, milletimizde genel iktidarın anahtarını bize verecektir. Bu seferki; öyle birkaç belediye değil, ekonominin yüzde 80’ini, turizmin yüzde 92’sini, nüfusun yüzde 95’ini CHP’li belediyelere emanet ettiler. Bu, şu demek; ‘Ben size bir yatırım kredisi veriyorum. Bu bir tüketici kredisi değil, alın tüketin diye değil. Bu krediyi doğru kullanın diye. Günü geldiğinde, genel seçim atmosferine girildiğinde bakacağım. Aynı bankalar gibi, verilen krediler iyi kullanılıyorsa, fazlasını vermek için gelirler. Kötü kullanılıyorsa geri çekmek isterler” dedi.

“Türkiye tarihi bir dönüm noktasında”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “AB’nin önceki üyelerine baktığınızda 55 bin dolarlık kişi başı milli gelir var. Oysa; o hedefi terk edip, sonrada Şanghay işbirliğinin peşine takılınca, oradaki milli gelir ortalaması ise 4 bin 500 dolar. Aralarında 10 kat fark var. Türkiye tarihi bir dönüm noktasında. Yapılacak ilk seçim, bir yönüyle referandum olacak. Bu sefer referandum; zengin, müreffeh, Avrupa’nın bir parçası, hukukun üstünlüğünün kalkınma getirdiği bir Türkiye mi, yoksa Şanghay işbirliği örgütünde olduğu gibi güçlü liderlerin, yoksul halkların olduğu bir Türkiye’mi?” dedi.

Özel, "Şunu son derece net ifade ediyorum. Gelecek seçimlerden sonra Türkiye’yi 10 yıl Cumhuriyet Halk Partisi yönetirse; maaşlardan değil, ama fiyatlardan birer sıfır atılacak" diye konuştu.

Ayvalık ve Edremit körfezi ilçelerinde yaşanılan susuzluk sorununa da değinen Özel, “Bu sorunun CHP‘li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Ayvalık Belediyesi tarafından koordineli olarak çözümleneceğini çok yakında göreceksiniz. Bu konuda geçmişten beri AK Parti’nin ettikleri; Ayvalık’lının da, Körfez halkının da canına tak etmişti. Bıçak kemiğe dayanmıştı. AK Parti bu seçimlerde gereken cevabı aldı. Bundan sonra; devraldığımız enkaza rağmen, belediyenin inanılmaz borçlarına rağmen bir şekilde bu sorunları çözmenin, bu sorunlara kalıcı çözümler üretmenin ilk adımlarını atıyoruz. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyoruz. Bugüne kadar hiçbir CHP’li belediye başkanına oy veren kimseyi son dönemde hiç pişman etmedik. Hep, ’Oy verdik. Memnunuz’ diyorlar. Bu memnuniyeti Ayvalık’ta Mesut Başkan ile ilgili gördük. Dün Edremit’te belediye başkanımızla ilgili gördük. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili görüyoruz. Bundan da büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu memnuniyetin artarak devam edeceği ve CHP’ye genel iktidarı da getireceği günleri ufukta görüyorum ve sabırsızlıkla bekliyorum” diye konuştu.