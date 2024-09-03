CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Ahmet Yılmaz'ın otomobili, kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Gece saatlerinde gerçekleşen saldırıda, Yılmaz'ın evde olduğu sırada park halindeki aracına 8 el ateş açıldığı, kurşunlardan 7'sinin araca isabet ettiği öğrenildi. Emniyet soruşturma başlattı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, saldırıyı kınayarak, “Kemalpaşa İlçe Başkanımız Ahmet Yılmaz'ın park halindeki aracına yapılan silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Saldırganların en kısa sürede tespit edilip, yargı önüne çıkarılmasını ve cezalandırılmalarını diliyorum” ifadelerini kullandı.