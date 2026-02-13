UEDAŞ tarafından yapılan bilgilendirmeye göre 14-15 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı çalışmalar nedeniyle İnegöl genelinde belirlenen mahallelerde enerji verilemeyecek. Kesintilerin; orta gerilim (OG) tesis çalışmaları, yeni abone bağlantıları, OG borç kesme işlemleri, alçak gerilim (AG) hat ilavesi ve ayırıcı değişimi gibi teknik müdahalelerden kaynaklanacağı belirtildi.

Kesinti dahilinde Akhisar, Huzur, Cerrah, Şehitler, İsaören, Deydinler, Karalar, Hamzabey ve Fatih mahalleleri kesintilerden etkilenecek.

İşte kesinti yaşanacak sokaklar: