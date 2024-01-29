CHP'nin yaklaşık 3 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP İzmir Belediye Başkan Adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu.

CHP İzmir  adaylarI şu şekilde:

İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay

İzmir Aliağa: Çağatay Güç

İzmir Balçıva: Onur Yiğit

İzmir Bayındır: Davut Sakarsu

İzmir Bayraklı: İrfan Önal

İzmir Bergama: Tanju Çelik

İzmir Beydağ: Şakir Başaran

İzmir Bornova: Ömer Eşki

İzmir Buca: Görkem Duman

İzmir Çeşme: Lal Denizli

Alinur Aktaş halkla buluştu Alinur Aktaş halkla buluştu

İzmir Dikili: Adil Kırgöz

İzmir Foça: Saniye Bora Fıçı

İzmir Gaziemir: Ünal Işık

İzmir Güzelbahçe: Mustafa Günay

İzmir Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay

İzmir Karaburun: Nurşen Balcı

İzmir Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal

İzmir Kemalpaşa: Mehmet Türkmen

İzmir Kınık: Sema Bodur

İzmir Kiraz: Nasuh Coşkun

İzmir Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu

İzmir Menderes: İlkay Çiçek

Kaynak: HABER MERKEZİ