CHP'nin yaklaşık 3 saat süren Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında CHP İzmir Belediye Başkan Adayları belirlendi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay oldu.
CHP İzmir adaylarI şu şekilde:
İzmir Büyükşehir Belediyesi: Cemil Tugay
İzmir Aliağa: Çağatay Güç
İzmir Balçıva: Onur Yiğit
İzmir Bayındır: Davut Sakarsu
İzmir Bayraklı: İrfan Önal
İzmir Bergama: Tanju Çelik
İzmir Beydağ: Şakir Başaran
İzmir Bornova: Ömer Eşki
İzmir Buca: Görkem Duman
İzmir Çeşme: Lal Denizli
İzmir Dikili: Adil Kırgöz
İzmir Foça: Saniye Bora Fıçı
İzmir Gaziemir: Ünal Işık
İzmir Güzelbahçe: Mustafa Günay
İzmir Karabağlar: Emine Helil İnay Kınay
İzmir Karaburun: Nurşen Balcı
İzmir Karşıyaka: Behice Yıldız İşçimenler Ünsal
İzmir Kemalpaşa: Mehmet Türkmen
İzmir Kınık: Sema Bodur
İzmir Kiraz: Nasuh Coşkun
İzmir Konak: Nilüfer Çınarlı Mutlu
İzmir Menderes: İlkay Çiçek