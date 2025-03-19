CHP lideri Özel, "İstanbul'un iradesine saldırdılar. İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu, Türkiye’yi kazanacaktı. Böyle suç olur mu? Ekrem’in yanında arkadaşları da yanar. Bu milletin istediğini cumhurbaşkanı seçebilme özgürlüğü elinden alınıyor." diye konuştu. Özel, Saraçhane'den ayrılmayacaklarını duyurdu.

CHP lideri Özel, burada kameraların karşısına geçerek yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları şöyle;

"TACİZLERİNİ BUGÜN EN HADSİZ EVRESİNE GETİRDİLER"

Bu ülkenin geleceğini çalmak isteyenler yargı eliyle başlatmış oldukları tacizlerini bugün en hadsiz evresine getirdiler. Günün ilk saatleri ile birlikte İstanbullular tarafından 3 kez üst üste seçilmiş Ekrem İmamoğlu ve 106 arkadaşımız çağrıldıklarında gidecekleri bir yere suçlularmış gibi çalınan kapıların açılması beklenmeden duvarların üstlerinden atlayarak ayıplı bir muamele ile İstanbul’un iradesine saldırdılar.

BU BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Yapılan iş bir darbedir. Bir darbe girişimidir.

"BUNU YAPMASININ SEBEBİ..."

Bunu yapmasının sebebi 31 Mart seçimlerinin Erdoğan tarafından hazmedilmemiş olmasıdır. Yenilmeyi kabullenememiştir. Güya yenilmezdi. Tüm meşrutiyetini sandıktan alıyordu. 31 Mart’ta ilk kez kaybetti ikinci parti oldu. İstanbul’u kazanan Türkiye’yi kazanır dediği İstanbul’da üçüncü kez Ekrem İmamoğlu’na kaybetti.

Karşısında 4 kez yenemediği birisi var ve İstanbul’u kazanan birisi vardı. O yüzden sürekli kendi sesiyle uyanıyordu. İstanbul’u kazanan Ekrem İmamoğlu Türkiye’yi kazanacaktı. İşte bu hazımsızlık geldiği her makamı borçlu olduğu milletin kararını tanımadı ve demokrasi treninden indi. Bu yüzden tercihi bir kez daha milletin karşısına devleti dikmek olmuştur.

Milletin adayı Ekrem İmamoğlu nasıl o gün kazandıysa milletin karşısına devleti diken Erdoğan’a karşı millet yine kazanacaktır. Ekrem İmamoğlu hiç kaybetmedi. O üniversite diplomayı iptal ederken aslında Türkiye’deki hukuk düzenini iptal etti.

35 yıl sonra diploma iptal etme gerekçesi nedir? Ekrem İmamoğlu hadi benim yoldaşım onu ayırıyorum. Diğer 27’sinin suçu ne? Suçları Ekrem İmamoğlu’nun 35 yıl önce sınıf arkadaşı olmak. Böyle suç olur mu? Ekrem’in yanında arkadaşları da yanar. Bu millete verilen en büyük değer seçebilme özgürlüğüdür. Tayyip Erdoğan bu milletin istediğini cumhurbaşkanı seçebilme özgürlüğünü elinden alıyor.

Herkes sinmişken herkes susmuşken İstiklal Marşı’ndaki korkma ile ayağa kalkan ve tüm barikatları yıkarak buraya gelen gençlere teşekkür ediyorum. Biz burada Ekrem Başkan hakim karşısına çıkınca yanı başında olana kadar Ekrem Başkan’a emanet edilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sahip çıkacağız. Buradayız bir yere ayrılmıyoruz. Dayanışma ziyaretlerini de burada kabul edeceğiz. Milletin emanetini sonuna kadar sahip çıkan bir belediye başkanına sahip çıkmak için ben Saraçhane’deyim, Biz Saraçhane’deyiz. Nerede olalım diye soranlara buyurun Saraçhane’ye diyoruz.

Ekrem Başkan Vatan Emniyet'te olduğu sürece ben burada olacağım. Ekrem Başkan Çağlayan'da olduğu zaman ise elbette ki orada yanında olacağım. Nerede olayım diye soranlara ben buradayım burada olun diyorum. Daha açık söyleyemem herhalde.

Bu engel tanımaz gençler baba ocağına koşturunca herkes bu mücadeleyi bir demokrasi teminatı olarak görünce Ekrem Başkan da herkesi ayağa kaldırınca hesabı şöyle yaptılar ne zaman bunların ön seçimi ona göre operasyonu bu pisliği başlattılar. Avukatlar şunu söylüyor. Nezarethanenin morali en yüksek başı en dik olanlar kendisini orada tutanlar içinde hepimizin gelecek umudu Ekrem İmamoğlu’dur. Sağlığı yerindedir. Morali yerindedir. 23 Mart’ta kurulacak sandıkları üyelerimize emanet etmektedir. Ben de o gün toprak altında değilsem o sandığın başında olacağım.

4 gün boyunca olmamız gereken yerde en büyük dirençle olacağız. Çağrılara uymaya demokrasiye sahip çıkmaya hepinizi davet ediyorum" ifaderine yer verdi.