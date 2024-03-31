Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, oyunu kullanarak, seçimin vatana, millete ve vatandaşlara hayırlım uğurlu olmasını diledi.

Bilecik’te 31 Mart Mahalli İdari seçimleri için oy verme işlemi sabah 08.00 itibari sorunsuz bir şekilde başlarken, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve eşi Aysel Tüzün Edebali Ortaokulu’nda 1123 nolu sandıkta oylarını kullandı. Tüzün, "31 Mart Mahalli İdari seçiminin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyor, bu süreçte fedakarca emek veren sandık görevlilerimize kolaylıklar diliyorum" dedi.

Melek Mızrak Subaşı’da sandık başında birlik beraberlik mesajı verdi

CHP Bilecik Belediye Başkan Adayı Melek Mızrak Subaşı eşi Berat Şubaşı ile birlikte oyunu Şeyh Edebali Anadolu İmam Hatip Lisesi 1037 nolu sandık kullandı. Subaşı, "Sevgili eşim Berat ve kızım Asya ile 2024 yerel seçimleri için oyumuzu kullandık. Seçimlerin halkımıza huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, bu güzel ve sıcak bahar gününde tüm vatandaşlarımızı oylarını kullanmaya davet ediyorum. Bilecik ve Türkiye için hayırlı olsun" dedi.

CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir eşi Ülker Özdemir ve torunuyla birlikte sandığa gitti. Özdemir, Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 1070 nolu sandıkta oyunu kullandı. Özdemir, seçimlerin halka huzur ve mutluluk getirmesini diledi.