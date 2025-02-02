CHP Osmangazi İlçe Olağanüstü Kongresi, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı. Seçimde aday olan Raşit Gürbüz, Erdoğan Kaçar, Barış Güvenç ve Cengiz Çelikten arasından 49 oy farkla birinci gelerek CHP Osmangazi İlçe Başkanı seçildi.

Raşit Gürbüz, seçim zaferinin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaptı. Gürbüz paylaşımında şu sözleri kullandı:

"Değerli Osmangazi Örgütüm, Dostlarım, Yoldaşlarım, Büyük Ailem...

Bugün burada sadece bir seçim değil; yüzlerce yürek, yüzlerce dost, yüzlerce yoldaş kazandık. Biz kazandık, örgüt kazandı, Osmangazi kazandı. Bizi destekleyen, desteklemeyen tüm delegelerimize; değerli başkan adaylarımıza ve bize bu onurlu görevi veren örgütümün her bir ferdine teşekkür ediyorum.

Buradan değerli başkan adayı arkadaşlarım ve kıymetli ekipleri başta olmak üzere, tüm örgütümüze sesleniyorum; bu sadece bir hizmet seçimiydi ve bu hizmet için bizler görevlendirildik. Bunu asla bir yarış, bir rekabet diye düşünmeyelim. Bizim muhalefetimiz birbirimize değil, halkımızı acılara boğan bu ceberrut iktidaradır. 31 Mart'ta Osmangazi'de Sayın Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın deyimiyle, 'bir anlayışı değiştirdik' ve inanıyorum ki bu birlik ve beraberlikle Türkiye'de de bu baskıcı, yıkıcı, zararlı anlayışı değiştireceğiz.

Birlikte çalışacak, iktidara giden bu yolda birlikte mücadele edeceğiz.

İnanın, iktidar çok yakın! Başaracağız, başaracağız, başaracağız!"