Bu isimlerin parti içindeki eylemleri, İl Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu tarafından incelenerek, ihraç kararına varılmasına yol açtı.

İhraç edilenler arasında, CHP'nin üst düzey yönetiminde görev almış kişiler de bulunuyor. Eski Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Ünüvar ve İrfan Mutluay, eski İl Başkanları Metin Ümit Ural ve Doğan Ateş ile eski Merkez İlçe Başkanı Süleyman Erte gibi isimlerin de partiden ihraç edilmesi, parti içindeki ciddi bir değişim sürecini işaret ediyor.

Disiplin süreci sonucu ihraç edilen 22 kişinin büyük çoğunluğu, Çanakkale'nin farklı ilçelerinden. İhraç edilenlerin listesi şu şekilde sıralandı:

Biga: Üzeyir Kotan, İbrahim Özmen

Üzeyir Kotan, İbrahim Özmen Gelibolu: Alaattin Acar, Berkay Yavuz, Erdem Kosova, Erol Malhatun, Feride Pomen, Henüz Başarır, Serkan Duman, Süel Acar

Alaattin Acar, Berkay Yavuz, Erdem Kosova, Erol Malhatun, Feride Pomen, Henüz Başarır, Serkan Duman, Süel Acar Çanakkale Merkez: Doğan Ateş, Gizem Yeşil, Gönül Başaran, Mehmet İrfan Mutluay, Kadir Erkoyun, Metin Ümit Ural, Murat Atakan Tenk, Nazmiye Gök, Nursevim Azap, Rebiye Turan Ünüvar, Süleyman Erte, Şenay Cancanoğlu.

CHP İl Başkanı Levent Gürbüz, disiplin kararlarına saygı duyduğunu ve partinin birliğini koruma amacıyla hareket ettiklerini belirtti. Gürbüz, parti içindeki bu tür davranışların, binlerce partilinin moralini bozduğunu vurgulayarak, disiplin sürecinin doğru bir şekilde işlemesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, partililerin emeklerinin boşa gitmemesi ve adaletin sağlanabilmesi için ihraç kararının uygulanmasının önemli olduğunu söyledi.

İhraç edilen isimler, özellikle Çanakkale Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen Muharrem Erkek’e karşı protestolar düzenlemişti. İrfan Mutluay ve destekçileri, aday açıklanmasının ardından önce Çanakkale'de bir yürüyüş yapmış, ardından Ankara’ya giderek CHP Genel Merkezi önünde protesto eylemi gerçekleştirmişti. Bu eylemler, parti disiplin kurulu tarafından "parti suçu" olarak değerlendirilmiş ve bu sebeple disiplin süreci başlatılmıştı.