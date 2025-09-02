İstanbul’da da 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP il kongresinin iptali için dava açılmıştı.

Mahkeme bugün kongrenin iptaline; CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve mevcut yönetimin görevden alınmasına karar verdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, NTV'ye konuya ilişkin açıklama yaptı. Çelik, ilk açıklamasında henüz kendilerine yapılmış bir tebliğ olmadığını söyleyerek "Meseleyi anlamaya çalışıyoruz" dedi.

Gürsel Tekin Yeni Başkan

CHP İstanbul İl Başkanlığına ise geçici olarak Gürsel Tekin getirildi. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap ise yönetime getirildi.

Öte yandan CHP MYK'sı saat: 17.00'de acilen toplantı kararı aldı.

Çelik: CHP, Baba Ocağıdır

Özgür Çelik sosyal medyasından şu açıklamayı yaptı:

Değerli yol arkadaşlarım,

Telefonlarım kilitlenmiş durumda. Aramalara ve mesajlara dönmem mümkün değil.

Süreci takip etmek ve yönetmek üzere İstanbul İl Başkanlığımıza geçiyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi halktır, halkın evidir, baba ocağıdır. Teslim alınamaz!