Cumhuriyet Halk Partisi’nin dar gelirliler, çalışanlar, emekliler, öğrenciler, geçim sıkıntısı çekenler, kısaca toplumun tüm geçinemeyenleri için 30 Haziran Pazar günü Gebze’de düzenleyeceği “Emek Mitingi” öncesi bir açıklama yapan CHP İnegöl ilçe Başkanı Zemci Şahin İnegöl’ün Ülke ekonomik koşullarından etkilenen tüm kesimlerini mitinge davet etti.

Gebze’de ki Mitinge katılacakları Cumhuriyet Halk Partisi’nin otobüslerinin götürüp getireceği Emek Mitingi ile ilgili Şahin, “Partimizin kuruluşu, duruşu ve prensipleri gereği olarak, her zaman dediğimiz gibi; ezilenin, çalışanın, dar gelirlinin, emeklinin yanındayız. Yanında olmaya da devam edeceğiz. Geçen ay emeklilerimiz için “Büyük Emekli” mitingi yaptık. Bu Pazar günü de toplumun tüm mağdurlarını, tüm geçinemeyenlerinin sesi olmak için “Emek Mitigi” yapıyoruz. Olumsuz giden ekonomik koşullar toplumun büyük bir bölümü etkilemektedir. Hayat pahalılığı günden güne artıyor. İnsanlarımız temel gıda ve ihtiyaç maddelerini alamaz duruma geldi. Ev kiraları çalışanların gelir düzeyinin çok üstünde. Asgari ücretle çalışanlar ve emekliler çok zor durumda. Esnaflarımızın işleri büyük oranda düştü. İşte bütün bu olumsuzlukları dile getirmek için miting yapıyoruz. İnegöl’ün Ülke ekonomik koşullarından etkilenen toplumun tüm kesimlerini bu mitinge davet ediyorum. Mitinge katılacakların ulaşımını partimiz sağlayacaktır. Halkımız adına, hak arayışımızı ve mücadelemizi daima devam ettireceğiz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ