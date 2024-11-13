Açıklamada, İnegöl’ün 50-60 yıldır değişmeyen içme suyu borularının yenilendiği, bu sayede halkın daha sağlıklı içme suyu kullanmasının sağlandığı vurgulandı.

CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin yaptığı açıklamada, "Bursa Büyükşehir Belediyesi, İnegöl’deki 50-60 yıldır değişmeyen içme suyu borularını değiştirerek, İnegöl halkının daha sağlıklı su içmesini sağlamıştır. Yıllardır değişmeyen su boruları, insan sağlığı açısından sorunlara neden olabilirdi. Ayrıca eski borulardan oluşan su kaçakları da önlenmiş olacak. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey, boruların değişmesini ve sağlıklı su projesini hızlandırarak, İnegöl halkına verdiği önemi göstermiştir" dedi.

Altyapı çalışmaları tamamlanan bölgelerde asfaltlama işlemlerinin hızla devam ettiğini belirten Şahin, yerel basında yer alan "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey İnegöl’den intikam mı alıyor?" gibi iddiaların kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Şahin, bu tür iddiaların kendilerini üzdüğünü belirterek, "Aksine Mustafa Bozbey Başkanımız, İnegöl’e büyük önem vermektedir. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ve sonrasında diğer ilçelerden daha fazla İnegöl’e ziyarette bulunmuştur" şeklinde konuştu.

Başkan Şahin, Mustafa Bozbey'in İnegöl için raylı sistem dahil birçok projesinin olduğunu ve bu projelerin zamanında İnegöl halkı ile paylaşılacağını sözlerine ekledi. "Mustafa Bozbey, İnegöl halkını çok seviyor ve İnegöl halkı da Mustafa Bozbey’i çok seviyor. Bu sevgiyi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde ve sonrasında gittiğimiz her sokakta, pazarda, köyde ve kahvehanede aldığımız olumlu tepkilerden gördük" dedi.

Son olarak, İnegöl halkından sabır ve anlayış beklediklerini belirten Şahin, "Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve bizler, İnegöl’e, İnegöl halkına en güzel ve en iyi şekilde hizmet etmek istiyoruz. Yıllardır çözümlenmeyen altyapı çalışmaları köklü bir şekilde çözülürken, İnegöl halkından daha güzel günler, daha sağlıklı bir İnegöl için sabır ve anlayış bekliyoruz" ifadelerini kullandı.