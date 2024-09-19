Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, iktidarın eğitime yönelik tasarruf tedbirlerinin, çocuklarımızın sağlığını ve geleceğini riske attığını kaydetti. İlçe Başkanı Çakır, bedava yemek uygulamasının kaldırıldığını, okullarda temizliğin yetersiz, ailelerin ise çaresiz kaldığını dile getirdi. Çakır, İŞKUR’dan geçici çalışanlarla temizlik sorunun çözülmeye çalışıldığını gelen duyumlara göre geçici işçilere fazla mesai yaptırıldığı ve geçici işçilerin fazla mesailerinin ekonomik olarak çalışanlara yansıtılmadığını kaydetti. İlçe Başkanı Çakır, “Ailelerin çocuklarını boş beslenme çantalarıyla okula göndermeye mecbur kaldıklarını görmezden gelen iktidar ve Milli Eğitim Bakanı, çağdışı eğitim modellerini bir başarı olarak göstermektedir.” dedi.EDİRNE (İGFA) - Yeni eğitim yılı, okullarda beslenme ve temizlik gibi hayati sorunlarla başladığını kaydeden İlçe Başkanı Anıl Çakır, açıklamasına şu ifadelerle başladı: “Yeni eğitim yılı, beslenme ve temizlik gibi hayati sorunlarla başladı. Okullarda bedava yemek uygulamasını 3 ayda kaldıran iktidar, hizmetli kadrolarına atama yapmayıp okul temizliğini haftada 3 günle sınırlandırdı. Milyonlarca öğrenci yetersiz beslenme ve salgın hastalık riskiyle karşı karşıya!

BEDAVA YEMEK UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Eski Milli Eğitim Bakanı Yusuf Özer döneminde başlatılan ve çocuklara bir öğün bedava yemek sağlayan program, seçimlerden sonra yeni Bakan Yusuf Tekin tarafından durdurulduğunu hatırlatan İlçe Başkanı Çakır,“Kamuda tasarruf tedbirlerinin en ağır etkilediği kurumların başında okul öncesi eğitim-öğretim kurumları, ana ve ilkokullar ile ortaöğretim kurumları geliyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Yusuf Özer tarafından anaokullarında başlatılan ve diğer okullarda da aşamalı şekilde uygulanacağı açıklanan çocuklara bir öğün bedava beslenme programı, seçim sonrası atanan Bakan Yusuf Tekin tarafından kaldırıldı.3 ay uygulanan bedava beslenme programı, yeni Bakan tarafından tüm okullarda eş zamanlı şekilde yeniden başlatılması için planlama yapılacağı gerekçesine dayandırılırken, bir yıldan bu yana adım atılmadı. Şimdi de okullarda bir öğün bedava yemek ve sağlıklı beslenme planları, uygulanan ekonomik programın kamuda tasarruf tedbirlerine takıldı!”

MİLYONLARCA ÇOCUK YETERSİZ BESLENİYOR

Artan hayat pahalılığı nedeniyle pek çok aile, çocuklarının beslenme çantalarını doldurmakta zorlandığını kaydeden İlçe Başkanı Çakır, “Okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarında 20 milyondan fazla çocuk ve genç eğitim görüyor. Pek çok aile, hayat pahalılığı nedeniyle çocuklarının beslenme çantalarına her gün koyacak gıda bulamadığı için zor durumda. Okul kantinlerinde satılan gıda maddeleri ateş pahası ve milyonlarca çocuğun okul harçlıkları kantinden alışverişe yetmiyor.Kamuda tasarruf gerekçesiyle devletin bir öğün bedava gıda programını uygulamadan kaldıran iktidar, diğer yandan 6 ayda bütçesini tüketen Diyanet İşleri Başkanlığına ek kaynak ve milyarlarca lira aktarıyor.Gelişme çağında gerekli protein ve diğer vitaminleri alamayan, sağlıklı beslenemeyen nesillerin bedensel ve zihinsel açıdan akranlarının gerisinde kalması bilimsel bir gerçektir. Et, süt, meyve, yumurta vb. tüketemeyen çocukların zihinsel açıdan IQ düzeylerinde gerileme ve odaklanmada sorunlar yaşadıkları görülmektedir.Ailelerin çocuklarını boş beslenme çantalarıyla okula göndermeye mecbur kaldıklarını görmezden gelen iktidar ve Milli Eğitim Bakanı, çağdışı eğitim modellerini bir başarı olarak göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

TEMİZLİK İÇİN AİLELERDEN YARDIM İSTENDİ, CİDDİ KAZALAR YAŞANIYOR

Okullardaki bir diğer önemli sorunun ise temizlik yetersizliği olduğunu belirten İlçe Başkanı Çakır, açıklamasını şöyle sürdürdü:“Beslenme yanında milyonlarca çocuğun eğitim gördüğü okulların, sınıfların, tuvalet ve ortak kullanım alanlarının temizlik ve hijyen sorunu vahim haldedir. Tasarruf gerekçesiyle binlerce okula kadrolu hizmetli ataması yapmayan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İŞKUR’da part-time geçici çalışanlarla ve haftada 3 gün temizlikle hijyen sorununu çözdüğünü savunmaktadır. Gelen duyumlara göre geçici işçilere fazla mesai yaptırıldığı ve fazla mesailerinin ekonomik olarak çalışanlara yansıtılmadığını öğrendik. Okullarda hizmetli olmadığı için zaman zaman öğretmen, öğrenci ve velilerden temizliğe katkı vermelerinin istendiği medyada yer aldı!Okulda görevli hizmetli olmadığı için, okulun salonunu yeni öğretim yılı açılışına hazırlama işini üstlenen müdür yardımcısı kadın öğretmenin merdivenden düşerek beyin kanamasıyla hayatını kaybetmesi, okullardaki hizmetli açığının ve buna bağlı olarak hijyen, salgın hastalık vb. sorunların ulaştığı boyutun ciddiyetini göstermektedir.”

HİJYEN EKSİKLİĞİ, SALGIN HASTALIKLARA DAVETİYE ÇIKARIYOR

Hijyen eksikliğinin, salgın hastalıkların yayılma riskini arttırdığını ifade eden CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır, açıklamasını şöyle sonlandırdı: “Çocukların salgın hastalıklardan korunması için kaçınılmaz olan hijyen ve temizlik konusundaki bu duyarsızlık kabul edilemez!Kendi yandaşlarınızı kollamayı, birkaç yerden maaş alanları beslemeyi, kamu kaynaklarını hoyratça kullanmayı bırakın; çocuklarımıza sağlıklı eğitim alanları yaratın.”