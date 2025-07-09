Şahin, ulaşım zammının sorumluluğunun belediyelerde değil, AK Parti hükümetinde olduğunu belirtti. Şahin, ekonomiyi yöneten, Merkez Bankası’nı idare eden ve vergileri artıranların AK Parti olduğunu vurguladı. Emekli maaşlarının kirayı karşılayamadığını, asgari ücretin eve varmadan tükendiğini, ulaşım, su ve ekmeğin lüks hâline geldiğini ifade etti. Enflasyonla belediyelerin tek başına mücadele edemeyeceğini, ekonomik sorunların kökten çözülmesi gerektiğini söyledi. Şahin, ayrıca Alper Taban’ın merkezi hükümetin zamlarına neden eleştiri getirmediğini, aynı partiden olan önceki büyükşehir belediye başkanının zam yaparken neden sessiz kaldığını sorguladı. Zamlar değil, çifte standart ve vicdanı susturulmuş yöneticilerin eleştirildiğini belirtti. Halkın artık sözlerden çok adil bir düzen istediğini, sustukça kendilerinin konuşmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: Bülten