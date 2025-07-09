Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi’nin yıkımını ve Hasan Özcan Yaşam Evi’nin inşaatını yerinde inceledi; modern tesisler hedefleniyor.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, yıkımı devam eden Abide H. Nuri Öncüer Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ile Aile Hekimliği binasının bulunduğu alanda incelemelerde bulundu.

Mülkiyeti belediyeye ait olan yapı, 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’ne göre depreme dayanıklı bulunmayınca yıkım kararı alındı. Kısa sürede tamamen kaldırılması planlanan binanın yerine, modern donanımlı bir tesis inşa edilecek. Yeni proje, 43 odalı konaklama bölümleri, açık-kapalı spor alanları, sağlık üniteleri ve sosyal alanlar içerecek.

HASAN ÖZCAN YAŞAM EVİ’NDE İLERLEME

Belediye, yaşlılara yönelik yatırımlarını Abide Huzurevi ile sınırlı tutmayarak, İZAN A.Ş. ile yapılan bağış protokolüyle Hasan Özcan Yaşam Evi’ni de hayata geçiriyor. 2 bin 375 metrekarelik alanda, 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olacak tesis, 50 oda ve 100 kişi kapasitesiyle bölgedeki sosyal hizmet ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Çalışmalar hızla sürüyor.

BAŞKAN ARAS’TAN VURGU

İncelemeler sonrası açıklama yapan Başkan Aras, “Yıkımı tamamlanan eski binanın yerine, güvenli ve sosyal ihtiyaçlara cevap veren bir huzurevi inşa edeceğiz. Yaşlılarımız yalnız kalmayacak, Kışla Parkı’nı onların kullanımına açarak doğayla iç içe bir yaşam sunacağız. Bu, insan onuruna yakışır bir proje,” dedi.