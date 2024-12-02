Yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yeni Hükümet Konağı önünde basın açıklaması yapan Başkan Şahin, "Değerli İnegöl halkı değerli basın mensupları bu gördüğünüz yer hükümet binası. Bu hükümet binası yapılırken biz bu yerin uygun olmadığını, buranın açıldığında trafiğin keşmekeş olacağını ve yetersiz yerin çamlığında kesilerek bu yerin yapılmasını yanlış olduğunu söyledik ama AK Parti yetkililerinin biz yaptık oldu mantığı ile yine buraya yapılmış dikilmiş bir hükümet binası.

1985'te yapılan İnegöl hükümet konağının toplam metrekare alanı 7000. Bugün de buranın yapıldığı alan 5.400 metrekare. Buraya kaymakamlık gelecek, nüfus müdürlüğü gelecek, tapu müdürlüğü gelecek. İnanın ki burada yer kalıp kalmayacağı meçhul.

Doğru düzgün sığmayacağını aldığımız duyumlarla da öğrendik. Diyelim ki mevcut müdürlükler yerleşti, şuranın bu haliyle trafiği keşmekeş yapacağını, burada İnegöl'ün ana göbeğinde bir tıkanıklık yapacağını ben şu anda görüyorum. Arkaya bir tane otopark konmuş. Bu otoparkında ancak personele yeteceğini 100-150 araçlık bir otopark vatandaş geldiği zaman burada nereye araç koyacak. Şu anda ben de bunu gerçekten merak ediyorum. Tabi ki mimarisi konusunda da birçok şeyi söylenebilir, illaki saraylara benzetmek gibi bu yapılan yeni binaların da çok uzun yıllar 600 yıl 1000 yıl sürdürebileceğini, yaşamını ve gelecek nesillere de tarihi bir yapı olarak kalabilmeliydi. Sadece düz bir mantıkla bir şeylere benzeterek bir mimarinin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Ancak en önemli can alıcı olay trafiğin tıkanması ve otoparkların yetersiz olması. İkinci önemli nedense İnegöllü vatandaşlar buraya nasıl gelecek? Merkezdeydi, birçok kişiden ulaşımı rahattı yürüyerek gelebiliyordu. Buraya yürüyerek gelecek nüfusun oranı yüzde 3' geçmez. %97'si buraya minibüsle gelecek, araçlarıyla gelecek. Buda yeni bir tıkanıklığa yeni bir çözümsüzlüğe sebep olacak. Yani çözüm üretelim derken çözümsüzlüğü beraberinde getiriyorlar.

İnegöl kamuoyunu bu konuda bilgilendirmek istedim. Yine zamanında şerh düşüyoruz bu olaya.

Buraya yapılırken o ağaçların, çam ağaçları kesilirken burası güzel yetişmiş ormanlık alan gibi bir alan olmuştu. O zaman itirazımızı yaptık. Bugün de itirazımızı yaptık, hatta orada da 3- 5 çam kalmış muhtemelen onlara da mıcır dökerek gerçek yeşil alan olmaktan da çıkarmış olacaklar. Yeşili de düşman bir anlayış burada" dedi.