Zemci Şahin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Asgari ücretliye ve emekliye verilen sadaka gibi maaş artışları,daha ceplerine girmeden ardı arkası kesilmeyen fiyat zamlarla geri alınıyor.Hükümet çay kaşığıyla verdiğini,kepçeyle geri alıyor!

Zamların ardı arkası kesilmiyor! AKP Hükümeti temel gıda maddelerindeki fiyat artışlarını engellemek bir yana,adeta seyirci kalıyor. Halkın temel tüketim maddesi olan ekmek bugün 15 TL’ye çıktı.2023 yılında buğdayın kilosu 8.200 TL iken, 2024’te 9.200 TL oldu. Buğday mahsülü için üretici çiftçiye yalnızca %10 civarında bir artış yapılırken, ekmeğin fiyatı yıllara göre;2023’te 5 TL, 2024’te 10 TL, 2025 itibarıyla ise 15 TL oldu.

Buğday fiyatları neredeyse yerinde sayarken, ekmeğin fiyatının 3 katına çıkmasını nasıl açıklayacağız? Halkımızı bu ekonomik krize mahkûm eden politikaların hesabını sormak boynumuzun borcudur. Artık adil ve şeffaf bir ekonomi yönetimi için güçlü bir değişim şart!

İNEGÖL EKMEK FABRİKASI

Ayrıca, 1978’de kurulan İnegöl Ekmek Fabrikası neden kapatıldı ve bugün neden tekrar açılması gündemde? Geçen yıllarda İnegöl halkı çok zengin olduğu için mi ucuz ekmek talebi yoktu? Yoksa bugün halkımız yoksulluğa mı mahkûm edildi? Fabrikanın devri sürecinde bilmediğimiz hangi konular vardı?Ayrıca neden bu süreç şeffaf yürütülmedi? Eğer bugün yeni bir ekmek üretim tesisi konuşuluyorsa, İnegöl halkı adına soruyorum: Bu gizemli alışverişin nedeni nedir?Bütün bu soruların cevabını kim verecek?

İnegöl halkı bu soruların cevabını bilmek ve öğrenmek istiyor.Bizlerde halkımız adına susmayacağız,sorgulamaya da devam edeceğiz!"