Yapılan açıklamada "Bursa Büyükşehir Başkanımız Sayın Mustafa Bozbey’in İnegöl halkı ve kurumları ile buluşacağı güne dair afişler maalesef kendini bilmez bazı kişiler tarafından asılmış oldukları yerlerden sökülmüş veya yırtılmıştır. Bu çirkin davranışları sergileyen kişi ve kişiler ile ilgili olarak emniyet güçleri ve savcılarımızı davet ediyoruz. Siyasi nezakete toplumsal değerlere kesinlikle sığmayan tasvip etmediğimiz bu tutum halkımız arasında ki birlik ve beraberliği zedeleyerek bizleri bir çatışma ortamına sürükleme niyeti taşımaktadır. Halk iradesini ve demokratik değerleri hiçe sayan bu anlayışı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Kaynak: HABER MERKEZİ